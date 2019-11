Gheorghe Pârja: Jurnalismul “e o combustie internă, o ardere teribilă, profesională…”

– interviu difuzat la Radio România Actualităţi, emisiunea “Modele de oameni”, realizator Adrian Marchiş –

R: Ca ziarist, Gheorghe Pârja ai abordat o tematică diversă în toate genurile jurnalistice. Ce anume apreciezi că te-a caracterizat în propria scriitură?

G.P.: Am luat-o pe calea jurnalisticii şi mi-am dat seama că e o mare responsabilitate felul în care te adresezi celui care te citeşte. După facultate am lucrat în două redacţii exigente, de pe vremea aceea, România liberă şi Flacăra, cu Octavian Paler şi Adrian Păunescu. Acolo am învăţat exact ce m-ai întrebat: exigenţa, rigoarea, respectul pentru meserie. Apoi mi-am luat pe cont propriu şi am căutat să mă descopăr în scris. Am văzut că am posibilităţi să mă exprim, în special în comentarii politice, culturale, sociale şi în special la abordarea unor teme care sunt mai delicate, nespuse pe toate drumurile.

R: Cum apreciezi că se scrie astăzi?

G.P.: S-au experimentat foarte multe genuri de publicistică şi în presa scrisă, în radio, în televiziune. Au rezistat cei care au avut aceste calităţi extraordinare: informaţia nu se vinde ieftin. Marea poveste care doare acum este utilizarea destul de precară a limbii române. Am mai învăţat ceva din viaţa mea de jurnalist: un jurnalist îşi creează un public. Aici este marea izbândă şi te revigorezi cu fiecare semnal care vine din partea cititorului, ascultătorului şi spui: da, domnule, nu am greşit, am făcut. E o combustie internă, o ardere teribilă, profesională care te duce, uite, atâţia ani de presă încă nu am obosit.

R: Eşti şi un mare ascultător al Radio România Actualităţi. Cum apreciezi emisiunile postului naţional public?

G.P.: Eu am un obicei mai vechi. Tot timpul umblu cu radio după mine. Pentru mine Radio România Actualităţi, fără să-l laud exagerat este postul sobru, elegant, credibil, ceea ce este foarte important pentru ascultători. Eu cred în postul Radio România Actualităţi şi de fiecare dată când îşi aniversează ziua de naştere am şi eu emoţii în plus şi trăiesc alături de voi izbânda publicistică pe care o duceţi cu frumuseţe şi cu mare credibilitate.