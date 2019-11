Măsuri financiare adoptate pentru creşterea calităţii lucrărilor la drumurile judeţene

Aleşii maramureşeni au aprobat în ultima şedinţă a forului administrativ, majorarea capitalului social al societăţii de Drumuri şi Poduri pentru a creşte calitatea investiţiilor.

În motivarea solicitării conducerii de la Drumuri şi Poduri se precizează: “calitatea lucrărilor de aşternere a mixturilor asfaltice este condiţionată de calitatea materialului pus în operă şi în aceeaşi măsură de performanţele utilajului de aşternere şi finisare folosit. Societatea noastră are în dotare utilaje cu o uzură morală şi tehnică pronunţată care implică pe lângă costurile de întreţinere şi reparaţii anuale considerabile, o productivitate redusă”.

Practic, suma alocată de Consiliul Judeţean este de aproape 1, 7 milioane lei, ceea ce reprezintă 664.000 de acţiuni la o valoare nominală de 2,5 lei. “Vorbim de o sumă importantă, de aproape 1, 7 milioane lei pe care Consiliul Judeţean o alocă societăţii pentru a-şi îmbunătăţi dotările tehnice astfel încât să avem lucrări cu atât mai bune de la an la an pe reţeaua de drumuri judeţene”, a afirmat şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea.

Proiectul de hotărâre a stârnit şi unele comentarii din partea consilierilor judeţeni care au cerut mai multă atenţie şi rigoare în interpretarea dispoziţiilor legale. “Să se manifeste mai multă rigoare şi precizie la citirea şi interpretarea dispoziţiilor legale aplicabile în cazul acestor prevederi legale, întrucât acest pas s-a făcut ca urmare a unei erori. Potrivit articolului 43 din ordonanţa 114, compania de Drumuri şi Poduri nu se încadrează în acele dispoziţii de a vira 35% din sumele alocate din profitul net cu titlu de finanţare a investiţiilor. Nu aveau această obligaţie, au virat această sumă şi am înţeles că li s-a calculat şi unele penalizări pentru plata lor cu întârziere”, a punctat consilierul Călin Bota.

Preşedintele CJ a adăugat că această situaţie va fi analizată, iar punctul de vedere exprimat va fi transmis Adunării Acţionarilor, Consiliului de Administraţie şi departamentului economic.