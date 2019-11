S-au bătut singure

CSŞ Târgovişte – AS Independenţa Baia Mare 2-1 (2-1)

„Domniţele râului” nu s-au întors cu niciun punct din deplasarea de la CSŞ Târgovişte, meci contând pentru etapa 8 a Ligii 1 la fotbal feminin.

AS Independenţa a pierdut cu scorul de 2-1 (2-1), încasând două goluri de cascadorii râsului. Primul chiar la prima fază, Camelia Daneliuc a încercat să degajeze balonul, dar acesta s-a dus exact în spatele unei adversare şi s-a scurs tocmai în poartă. Oaspetele au egalat imediat, mai precis în minutul 5, prin Paula Gavriş. Şi a venit minutul 31. Băimărencele au primit gol de la jumătatea terenului, în urma unei lovituri libere la care portarul Lorena Iuhas a apreciat greşit traiectoria balonului. AS Independenţa a dominat partea secundă, însă steril, CSŞ Târgovişte a fragmentat finalul de meci, dar scopul scuză mijloacele. Trebuie să mai precizăm faptul că Liviu Ivasuc a debutat-o în acest meci pe Diana Butuza, jucătoare născută în 2002, cea mai evidenţiată componentă din tabăra noastră în confruntarea din etapa 8. • AS Independenţa Baia Mare: Lorena Iuhos – Alexandra Boldijar, Camelia Daneliuc, Diana Pop, Gabriela Ţiţu, Diana Butuza, Daiana Oneţ, Alexandra Buftea, Paula Gavriş, Andreea Indrecan, Denisa Predoi. Antrenor: Liviu Ivasuc.

Rezultatele etapei 8: Universitatea Galaţi – Universitatea Alexandria 4-0; CSŞ Târgovişte – AS Independenţa Baia Mare 2-1; Luceafărul Filiaşi – Universitatea Olimpia Cluj-Napoca 0-8; AFC Fair-Play Bucureşti – Vasas Femina Odorhei 1-6; Piros Security Arad – Selena SN Constanţa 5-0; Heniu Prundu Bârgăului – Fortuna Becicherecu Mic 0-3.



Etapa viitoare (duminică, 17 noiembrie, ora 11.00): Fortuna Becicherecu Mic – Universitatea Galaţi; Selena SN Constanţa – Heniu Prundu Bârgăului; Vasas Femina Odorhei – Piros Security Arad; Universitatea Olimpia Cluj-Napoca – AFC Fair-Play Bucureşti; AS Independenţa Baia Mare – Luceafărul Filiaşi; Universitatea Alexandria – CSŞ Târgovişte.