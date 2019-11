Focar de tuberculoză în Maramureș, moștenit din era comunismului

Maramureșul nu mai e fruntaș la numărul focarelor de anemie infecțioasă. Nici cu rabia nu sunt probleme. A rămas doar o singură dificultate pe care o întâmpină inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș (DSVSA) încă dinainte de 1989. Mai exact, directorul adjunct al instituției, Vasile Pop, a semnalat că se fac eforturi pentru stingerea unui focar de tuberculoză la bovine.

“Mai avem un singur focar de TBC pe etapa de stingere la nivelul unei ferme comerciale, deoarece provine dintr-un fost centru de colectare a bovinelor de pe vremea lui Ceaușescu. Se pare că nu reușim nicicum să scăpăm de această boală. Proprietarul încă o dată și-a manifestat dorința de a lichida în totalitate efectivele pe care le are, nu sunt mari, dar sunt efective ce în fiecare an ne dau bătăi de cap în sensul că în fiecare an apare câte o bovină pozitivă la tuberculoză”, a precizat Vasile Pop.

În schimb, au fost eliminate focarele de anemie infecțioasă, problemă care situa Maramureșul pe un loc fruntaș. “Noi am fost aproape fruntași la anemie infecțioasă. Anul acesta, am identificat doar 11 cabaline pozitive la anemie infecțioasă. Toate aceste cabaline au fost ridicate și sacrificate, despăgubite. La această boală suntem cu zero focare anemie infecțioasă”, a adăugat Vasile Pop.

Oficialul DSVSA a mai punctat faptul că se văd efectele pozitive ale vaccinării antirabice. În acest context, sunt zero cazuri de rabie în mediul silvatic, zero situații de rabie la câini.

“De 7 ani, România e beneficiara unui program european de prevenire a apariției rabiei în mediul silvatic. Pentru că dacă apare rabia în mediul silvatic implicit crește riscul exponențial de a apărea și la nivel de IGP (indicație geografică protejată), la nivel de domestic. Anul acesta, nu am avut niciun focar de rabie în comparație cu anii trecuți când am avut cazuri de rabie inclusiv la bovine în Târgu Lăpuș. Anul acesta campania de vaccinare antirabică își demonstrează efectul”, a mai spus adjunctul de la DSVSA Maramureș.

El a accentuat că efectul vaccinării a fost demonstrat și în laboratorul local, dar și prin probele realizate la Institutul Național de Diagnostic din București unde au fost trimise mandibulele de vulpi vaccinate, ținând cont că “vaccinul conține un marker ce se stabilizează în mandibula animalului”.