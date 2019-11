Jucăm pe terenul campioanei • CS Dinamo București – CS Minaur Baia Mare

CS Minaur Baia Mare are o misiune grea în cadrul etapei 9 din Liga Zimbrilor, sâmbătă dimineață, de la ora 11.00, în direct la TVR 2, urmând să dea piept, în deplasare, cu campioana ultimelor sezoane, CS Dinamo București.

Pe lângă faptul că trupa din capitală domină campionatul intern de o manieră incontestabilă, în acest sezon Dinamo are un parcurs de invidiat și în grupele Ligii Campionilor. Este neînvinsă în Grupa D după șapte etape și aproape calificată în faza următoare. Trupa lui Stephane Plantin poate profita însă în disputa din etapa 9 și poate să se gândească la punct(e), formația antrenată de Constantin Ștefan acuzând oboseala după lupta pe două fronturi, ultimul meci în LC fiind miercuri seara. Ne-am mulțumi și cu o remiză pe terenul unui adversar peste noi ca valoare, mai ales că suntem angrenați în lupta pentru play-off, dar pentru asta trebuie să punem probleme serioase împotriva unei echipe precum Dinamo. Dinamo conduce Liga Zimbrilor cu 21 puncte, iar Minaur are cu două sub campioană și se situează pe poziția treia. Disputa locurilor 1 și 3 va fi arbitrată de bucureștenii R. Iliescu / P. Manea, supervizați de observatorul O. Pripas (Râmnicu Vâlcea).

Programul etapei 9

• Vineri, 8 noiembrie: CSM București – AHC Dunărea Călărași, ora 17.30; AHC Potaissa Turda – CS HC Buzău 2012, ora 18.00; CSM Focșani 2007 – CSM Bacău, ora 18.30

• Sâmbătă, 9 noiembrie: CS Dinamo București – CS Minaur Baia Mare, ora 11.00, TVR 2; CSM Vaslui – CSM Reșița, ora 11.00; AHC Dobrogea Sud Constanța – SCM Politehnica Timișoara, ora 15.30, TVR 1; CSM Făgăraș – CSA Steaua București, ora 18.00.