Sindicaliştii din învăţământ, revoltaţi de disfuncţionalităţile programului de salarizare

Anul şcolar 2019-2020 este plin de provocări pentru Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş, organizaţia concentrându-şi activitatea pe mai multe direcţii. Calculul corect al drepturilor salariale devine, însă, o prioritate în contextul în care apar din ce în ce mai des disfuncționalități în programul de salarizare Edusal al Ministerului Educaţiei Naţionale. În momentul în care problemele sunt semnalate, SLI MM intervine, dar, de cele mai multe ori, personalul auxiliar din unităţile şcolare e nevoit să lucreze peste program și chiar contra cronometru.

• Curs gratuit de inspector resurse umane pentru personalul auxiliar

Reporter: Care sunt direcţiile pe care SLI Maramureş acționează în acest an şcolar?

Prof. Ioana PETREUȘ: În acest an școlar, SLI MM își concentrează activitatea pe mai multe direcții, și anume: asigurarea stabilității locurilor de muncă; calculul corect al drepturilor salariale, în conformitate cu Legea salarizării și asigurarea salariilor până la finalul exercițiului financiar 2019; monitorizarea asigurării pro­cesului de învăță­mânt; îmbunătățirea comunicării cu grupele sindicale din unitățile școlare și cu membrii de sindicat; inițierea proceselor care au fost deja comunicate grupelor sindicale; organizarea cursurilor de formare pentru care avem grupe formate (deja am organizat cursul de Inspector resurse umane, gratuit, pentru personalul auxiliar, în special pentru persoanele care întocmesc statele de plată și lucrează în progamul Edusal, urmează cursurile de Formator și Delegat sindical (pentru liderii sindicali) și cele acreditate de FSLI care au până la 25 de credite; dezvoltarea și derularea noului program social prin asigurare de grup.

R.: Ce noutăţi a adus anul şcolar 2019-2020 pentru membrii SLI Maramureş?

Prof. I.P.: Ne-am fi dorit să avem o nouă Lege a educației mai bună și un nou Statut al personalului didactic. Din păcate, promisiunile decidenților politici de până acum au rămas… promisiuni, cu toate eforturile sindicatelor de a urni căruța legislativă. Așa că o luăm de la capăt cu noul guvern și cu demersurile noastre, dar cu speranța că de data asta vom reuși. Pe nivel județean, membrii noștri au o serie de beneficii pe care vreau să cred că le cunosc deoarece acestea au fost transmise prin intermediul liderilor și al Jurnalului sindical. Aș aminti aici procesele noi, cursurile de formare cu multe credite așa cum și-au dorit și programul social modificat, cu sume de zece ori mai mari decât ce aveam până acum, fiind vorba de o asigurare de grup.

• „În proporție de 90%, sentințele judecătorești sunt plătite la zi”

R.: Care sunt problemele cele mai pregnante cu care se confruntă unităţile de învăţământ din Maramureş în acest an şcolar?

Prof. I. P.: Noul an școlar a găsit pregătite majoritatea unităților școlare. Asta nu înseamnă că nu mai sunt lucruri de făcut mai ales în mediul rural în ceea ce privește asigurarea unor condiții mai bune pentru elevi și pentru membrii noștri care lucrează în aceste unități. În ceea ce privește personalul didactic, acesta a fost asigurat în etapele de mobilitate, neexistând semnalate cazuri de deficit de personal. Putem vorbi însă de deficit de personal nedidactic în unele unități, situații care sperăm să se rezolve în scurt timp în Consiliul de Administrație al inspectoratului școlar.

R.: Care e situaţia plăţii sentinţelor judecătoreşti la nivelul sindicatului pe care îl conduceţi?

Prof. I.P.: În proporție de 90%, sentințele judecătorești sunt plătite la zi, atât diferențele salariale, cât și dobânda legală. Avem unități care au plătit dobânda remuneratorie, care este mai mică, deși toate sentințele judecătorești obținute de SLI MM prevedeau dobânda legală sau penalizatoare, situație care sperăm se va putea reglementa doar la următoarea rectificare bugetară.

R.: Ce procese intenţionaţi să deschideţi în perioada următoare?

Prof. I.P.: SLI MM a început deja să intenteze următoarele: încadrare pe Legea 153/ 2017, plata cu ora prin includerea gradației de merit în tarif, spor predare simultană pentru învățământul preșcolar. Ne propunem și inițierea procesului privind aplicarea sporurilor, indemnizațiilor și a gradației de merit la salariul de bază actual, ele fiind calculate la nivelul anului 2016, atât pentru personalul didactic de predare, cât și pentru personalul auxiliar. Această categorie de personal se regăsește și în speța privind sporul de stabilitate. Ultimele sentințe favorabile sunt legate de navetă, doctorat, sporul simultan, sporul de condiții de muncă (până în ianuarie 2018) pentru personalul didactic auxiliar, de conducere, profesorii de informatică și personalul nedidactic.

• Departamentul de salarizare al Ministerului dă asigurări că există resurse pentru salarii

R.: Se prevede o incapacitate de plată a salariilor din sistemul preuniversitar, în judeţ, până la final de an?

Prof. I.P.: E un subiect de discuție în sălile profesorale. Am avut deja câteva semnale din partea liceelor vocaționale, dar departamentul de salarizare al Ministerului Educației ne dă asigurări că există resurse pentru salarii până la sfârșitul anului 2019. Noi vom monitoriza atent și permanent această problemă, mai ales în contextul bătăliilor de pe scena politică. În ședința cu directorii am făcut apel să ne fie aduse la cunoștință aceste probleme, precum și necesarul, respectiv sumele concrete de care e nevoie pentru a asigura o bună func­ționalitate a procesului de învăță­mânt.

R.: Sunt probleme cu aplicaţia de calcul a salariilor?

Prof. I.P.: Apar, din păcate, mult prea des disfuncționalități în programul de salarizare Edusal al MEN. Atunci când aceste disfuncționalități ne sunt semnalate intervenim, se remediază problemele apărute, dar personalul auxiliar din unitățile școlare care se ocupă de întocmirea statelor de plată trebuie să lucreze de multe ori peste program și contra cronometru. Acest lucru nu mai poate continua așa, este o bătaie de joc față de cei care lucrează în compartimentele secretariat și contabilitate. Foarte grav este că apar modificări în program pe baza unor intervenții de multe ori telefonice din partea unor angajați ai MEN, intervenții arbitrare care nu au la bază un act normativ. Federația Sindicatelor Libere din Învăță­mânt a solicitat în repetate rânduri modificarea legii salarizării pentru ca personalul didactic auxiliar să beneficieze de sporul neuropsihic sau, la negocierile pe această speță, să i se acorde un spor de complexitate a muncii, spor pe care l-au primit recent angajații inspectoratelor școlare. Personalul auxiliar desfășoară o activitate extrem de complexă și chiar extenuantă de multe ori din cauza programului de calcul al salariilor și a modificărilor peste noapte ale acestuia.

• „Angajații din învățământ nu se pot declara mulțumiți de salariile primite”

R.: Care e situația în ceea ce privește salariile din învățământ?

Prof. I.P.: Cadrele didactice și, în general, angajații din învățământ nu se pot declara mulțumiți de salariile primite atâta timp cât ne situăm în partea inferioară a grilei de salarizare pentru sectorul bugetar. Și așa cum sunt veniturile celor din învă­țământ sunt diminuate, de aceea SLI MM intentează procese privind neacordarea unor sporuri sau calculul incorect, respectiv încadrare incorectă. Un cadru didactic debutant are un salariu de aproximativ 2.000 de lei, iar un profesor aflat în prag de pensionare, aproximativ 4.000 lei, sumele pot fi diferite în funcție de sporuri, plata cu ora și gradația de merit.

R.: În 2020, SLI Maramureș va aniversa 30 de ani de la înființare. Ați început pregătirile?

Prof. I.P.: Colegiul Liderilor a hotărât, în ședința din luna septembrie a.c., organizarea Conferinței Aniversare a SLI MM. În perioada următoare, vom elabora un program pentru aniversarea Sindicatului Liber din Învățământ Maramureș și, așa cum își doresc și colegii, vom cinsti cei 30 de ani de activitate sindicală neîntreruptă așa cum se cuvine.