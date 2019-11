Toamna se numără… rezultatele la Școala Populară de Artă “Liviu Borlan”

La doar o lună de la începerea noului an școlar la Școala Populară de Artă “Liviu Borlan” din Baia Mare, care funcționează ca secție a Centrului Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale, încep să se vadă rezultatele.

Elevii de la specializările muzică au obținut mai multe premii și diplome care fac cinste instituției. Șeful secției Școala Populară de Artă “Liviu Borlan” din Baia Mare, prof. Lucian Iluț, a oferit detalii despre activitatea din prima lună, precum și despre rezultatele obținute de elevi.

“Stăm foarte bine pe partea de rezultate”

R: Cum a fost debutul anului școlar la Școala Populară de Artă “Liviu Borlan”?

L.I.: Suntem în parametri și chiar peste așteptări dacă luăm în considerare modul cum au decurs lucrurile. La începutul anului aveam în față un raport de la Consiliul Județean cu 23 de probleme pe care le-am rezolvat punctual. Nu a fost ușor. Mai mult decât atât: după muncă, apar și rezultatele. Stăm foarte bine pe partea de rezultate. Marea realizare e faptul că reușim să ne desfășurăm activitatea în condiții foarte bune. M-am implicat alături de managerul instituției, Ștefan Mariș, să găsim spații adecvate pentru desfășurarea cursurilor.

Casă nouă, oameni noi

R: Unde sunt acele spații?

L.I.: Inițial, am fost la Colegiul Național “Gheor­ghe Șincai”, dar ulterior am optat pentru Școala Gimnazială “George Coșbuc” din Baia Mare și pentru aceasta îi mulțumesc doamnei director pentru înțelegerea pe care a avut-o față de noi. Am reușit să facem mutarea de la 1 noiembrie. A fost puțin complicat să muți atâția elevi, să schimbi atâtea orare, dar până la urmă ne-am mobilizat și lucrurile au decurs normal. Profesorii și elevii s-au obișnuit în noul spațiu de predare. Avem 8 săli în chirie. Deţinem 7 săli de curs și la vechiul sediu al Școlii de Arte. Aici nu reușim să facem toate orele, de aceea am fost nevoiți să mai închiriem spații.

R: Sunt acoperite toate disciplinele cu cadre didactice?

L.I.: Au fost niște concursuri cu mulțumiți, dar și cu nemulțumiți. Toate disciplinele care erau la plata cu ora au fost ocupate prin concurs, mai puțin specializarea canto clasic unde nu am avut candidați. Acolo am mers mai departe pe continuitate cu doamna Melania Carmen Augustin care e foarte apreciată. E o situație pentru acest an școlar. În vara anului viitor, vom scoate din nou postul la concurs. De asemenea, o modificare va fi și la corepetiție, pentru că vom transforma postul într-unul pentru percuție, aici având foarte multe cereri.

R: Au venit elevii înspre această instituție?

L.I.: Da. Erau discuții cu privire la majorarea taxelor școlare. Noi func­ționăm într-un anumit procent de autofinanțare. Oferim pe lângă o oră de specialitate, o oră de teorie pe săptămână, așa că cele două ore cumulate ajung la 11 lei. Am vrut să fac această informare ca să nu se mai facă acea confuzie că e o școală scumpă. Avem în jur de 500 de elevi. Îna­inte am avut cam 560 elevi. Normarea s-a modificat de la 2 norme la 1 normă și jumătate, maximum de predare. Nu e o scădere care să ne sperie, chiar am avut multe solicitări.

R: La mai bine de o lună de la deschiderea anului școlar, cum apreciați că sunt rezultatele obținute de elevi?

L.I.: Sunt foarte mulțumit. Marele câștig al secției e că toți colegii mei au înțeles ce avem de făcut, au înțeles maniera în care se lucrează din acest an, au înțeles că trebuie să lucreze mai intens cu copiii foarte talentați.

Planuri viitoare

R: Următoarea competiție la care va participa școala?

L.I.: În primul rând, datorită profesorului Vasile Cordea avem un ansamblu instrumental, de muzică populară, foarte bun format din 30 de copii, Doina Maramureșului. Acest ansamblu ne-a reprezentat la mai multe evenimente. Am fost și la Festivalul Coral “Liviu Borlan”, la manifestările prilejuite de centenarul Colegiului Național “Gheorghe Șincai” din Baia Mare, la aniversarea Școlii Gimnaziale “George Coșbuc” din Baia Mare, la deschiderea festivă a școlii.

R: Următoarea competiție la care veți fi reprezentați?

L.I.: În momentul de față, avem un elev de la clasa de vioară, Ionuț Nistor, din Remetea Chioarului, coordonat de prof. Dan Daniel. El a reușit să treacă de o preselecție riguroasă de la festivalul “Maria Tănase” din Craiova. În urma riguroasei preselecții privind costumul popular și selectarea pieselor reprezentative din zonă, elevul școlii a trecut de prima etapă, urmând să evolueze în cadrul competiției, pe scena Teatrului Marin Sorescu din Craiova.

R: Ce pregătiți pentru perioada următoare?

L.I.: În 10 decembrie, la Teatrul de Păpuși vom organiza un Spectacol de iarnă, cu participarea elevilor care au avut rezultate foarte bune. Vom da un specific clar acestui eveniment. Vom avea participare de la toate disciplinele din școală, va fi un spectacol frumos. Cu această ocazie, va fi și prima reprezentație de la înființare a grupului de folk, “Nuanțe”.

Profesorii despre elevi

Vasile Cordea, prof. vioară: “A fost o evoluție peste așteptări, ținând cont că eu conduc orchestra școlii. Elevii sunt foarte bine pregătiți și sunt mulțumit de acest lucru”

Codruța Lupșe, prof. canto muzică ușoară: “În acest an școlar, am avut bucuria de a avea noi elevi cu voci extraordinar de bune, drept dovadă am și fost apreciați, iar elevii au obținut diverse premii la competiții muzicale. Copiii sunt talentați și pozitivi”