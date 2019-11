Atelier MERITO în cadrul campaniei europene Football People

Timp de o săptămână, în cadrul campaniei europene Football People din acest an, la orele de dirigenție de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare, s-a derulat atelierul MERITO „Despre perseverență… Nu renunța la visurile tale!”.

„Atelierul a adus în discuție cartea «Lungul drum al Aumei», de Eucabeth Odhiambo, în care protagonista, Auma, aleargă de când se știe. În sătucul ei din Kenya, este o atletă de succes, cu vise îndrăznețe. O bursă de atletism i-ar permite să meargă la liceu, și poate chiar să devină medic într-o bună zi. Dar o boală misterioasă, numită SIDA, face prăpăd în sat și, după ce tatăl ei se îmbolnăvește, familia Aumei are nevoie de ajutor. Tot mai multă lume cade pradă bolii, ba chiar mulți mor și nimeni nu pare să știe de ce. Acum, Auma trebuie să ia o hotărâre. Fie renunță la școală și, ca să-și ajute familia, pleacă să muncească, fie îi lasă în urmă pe cei dragi, ca să-și îndeplinească visurile. Astfel, elevii din clasa a XII-a D au fost mentori (au coordonat câte o grupă din clasa mai mică) pentru cei din clasa a XI-a B, iar cei mici, din clasele a IX-a, au fost public pentru aceștia. S-a discutat despre cauzele abandonului școlar (boala, familii numeroase, sărăcia, lipsa părinților, prejudecățile, bullying etc.), dar și despre perseverența de a crede în tine, de a căuta răspunsuri. Cei 50 de elevi au îmbinat astfel literatura cu muzica, desenul, teatrul, filmul și au oferit o lecție despre viață celor 61 de boboci”, a punctat prof. Tatiana Cauni, laureat MERITO, coordonator al atelierului. Profesorii care au participat și sprijinit acest atelier sunt: Elena Rusu, Camelia Podină, Adrian Bota și Adriana Bonte.