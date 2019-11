Calificare la pas în optimi

Atletic Olimpia Gherla – AS Independenţa Baia Mare 0-15 (0-8)

AS Independenţa Baia Mare s-a calificat la pas în optimile de finală ale Cupei României la fotbal feminin, după ce în „16”-imi a dispus în deplasare de Atletic Olimpia Gherla.

„Domniţele râului” au învins cu un scor ce ne scuteşte de orice comentarii, 0-15 (0-8), golurile formaţiei antrenate de Liviu Ivasuc fiind marcate de Ţiţu – 3, Predoi – 2, Indrei – 2, Oneţ – 2, Pop – 2, Buftea – 1, Dragoş – 1, Boloş – 1, respectiv un autogol. • AS Independenţa Baia Mare: Lorena Iuhos (46, Andreea Indrecan) – Gabriela Ţiţu, Diana Pop, Camelia Daneliuc, Alexandra Boldijar (46, Diana Butuza) – Daiana Oneţ (46, Larissa Bo­loş), Alexandra Buftea, Raluca Dragoş, Paula Gavriş – Dariana Indrei, Denisa Predoi. Antrenor: Liviu Ivasuc.

Rezultatele „16”-imilor: Ladies Târgu Mureş – Universitatea Olimpia Cluj 0-12; Banat Girls – ASU Politehnica Timişoara 13-1; ACS United Bihor – Fortuna Becicherecu Mic 0-3; Atletic Drobeta Turnu Severin – Luceafărul Filiaşi 0-4; Zimbrul Tulcea – Selena Constanţa 0-11; Atletic Club Onix Râmnicu Sărat – Universitatea Galaţi 1-9; CSM Paşcani – Navobi Iaşi 0-2; AFK Csikszereda Miercurea Ciuc – Vulpiţele Galbene Roman 0-2; Atletic Olimpia Gherla – AS Independenţa Baia Mare 0-15; Olimpic Star Cluj – Piros Security Arad 1-5; Dream Team Bucureşti – Universitatea Alexandria 0-6; Activ Slobozia – Fair-Play Bucureşti 2-13; CSM Târgu Mureş – Student Sport Alba Iulia 8-1; Carmen Bucureşti – CSŞ Târgovişte 4-2. • Miercuri, 20 noiembrie: CS Nicu Gane Fălticeni – Heniu Prundu Bârgăului; Colţea 1920 Braşov – Vasas Femina Odorhei.