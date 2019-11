Primarul Cătălin Cherecheș a primit în Baia Mare vizita Excelenței Sale Andrew Noble, Ambasadorul Marii Britanii la București

Excelența Sa Andrew Noble, Ambasadorul Marii Britanii la București, s-a aflat miercuri, 13 noiembrie 2019, în municipiul Baia Mare, la invitația HHC România.

Ambasadorul a avut o întrevedere și cu primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Discuțiile purtate s-au învârtit în sfera domeniului social, protecție socială, dar și a dezvoltării economice și culturale a orașului nostru. Din programul ambasadorului au făcut parte vizite în teren, scopul fiind ca Ambasada Marii Britanii să susțină proiectele pe care Hope and Homes for Children România le are la nivel de dezinstituționalizare și protecție a copilului, inclusiv proiectele pe care municipalitatea le susține deja în plan social.