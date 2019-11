Centrul de bătrâni din Coroieni este ocupat în totalitate

Centrul pentru îngrijirea vârstnicilor „Bunul Samarinean” din comuna Coroieni funcţionează la capacitate maximă, la un an de la inaugurare. Mai mult, conducerea are şi o listă de aşteptare. De asemenea, numărul angajaţilor s-a dublat, astfel că bătrânii beneficiază de cea mai bună îngrijire.

Momentan, nu se pune problema majorării tarifelor pe care trebuie să le plătească bătrânii cazaţi aici. Asta deoarece există mulţi oameni cu suflet mare, atât din ţară, cât şi din străinătate, care ajută mult la funcţionarea centrului, prin donaţiile făcute. În consecinţă, căminul este pe un trend crescător şi funcţionează din ce în ce mai bine: „Avem puţin peste un an de funcţionare şi eu spun că totul merge foarte bine, în sensul că deja suntem la capacitate maximă. Toate cele 40 de locuri sunt ocupate. Pe lângă asta avem şi o listă de aşteptare, de vreo 10 solicitări. Din cei 40 de vârstnici cazaţi, avem şi la pat, din păcate, şase persoane. Ce mă bucură e că sunt mulţi oameni de bine care ne ajută şi în acest fel reuşim să păstrăm tarifele actuale. Acestea sunt de 2.200 lei/lună pentru cei care nu sunt imobilizaţi la pat şi 2.500 de lei pentru cei la pat. Primim în continuare şi sprijinul Episcopiei, care face colectă de alimente neperisabile. Anul acesta am beneficiat şi de sprijinul unei organizaţii din Olanda, care ne-a donat două paturi spitaliceşti, de foarte bună calitate, comandate prin telecomandă. Un pat din acesta ajunge şi la 2.000 de euro. Avem mare nevoie de aşa ceva, deoarece celor imobilizaţi la pat, sau care se mişcă mai greu, le este foarte uşor să se ridice singuri, fără ajutor, cu ajutorul dispozitivelor montate pe acest pat electric. De asemenea, am primit cadre cu rotile pentru deplasarea mai uşoară a bătrânilor”, a explicat Călin Andrei Bud, directorul centrului.

Doi angajaţi pentru fiecare bătrân

De la inaugurare s-a dublat şi numărul angajaţilor, astfel că în prezent există un număr suficient de persoane care îngrijesc vârstnicii cazaţi la centru: „Din punct de vedere al angajaţilor, suntem în total 21 de persoane, faţă de 12, câţi am fost la început. Eu spun că în prezent există personal suficient pentru funcţionarea optimă. Practic vine o persoană la doi bunici, ceea ce este foarte bine conform standardelor. Angajaţii provin din comună, în marea lor majoritate. Ei sunt specializaţi pe domenii şi s-au specializat la locul de muncă. Parcurg cursuri specifice pentru fiecare post. Însă important este să fii dedicat locului de muncă, să-ţi placă ceea ce faci, lucru care se întâmplă la noi. Suntem ca o mare familie cu toţii, angajaţi şi vârstnici. Cei mai mulţi aduc bătrânilor, când vin la lucru, fructe, suc şi alte lucruri necesare. Mai sunt însă lucruri de făcut, învăţăm din mers. Şi problema cu salariile mici s-a mai reglementat, în sensul că am reuşit să acordăm bonuri de masă care mai reprezintă aproape 20% din salariu. În acest moment eu încă mai ţin de tarifele pe care le practicăm în prezent şi până la final de an nu intenţionez să le majorăm. Însă avem un consiliu de consultativ în care discutăm şi aspectul acesta”, a conchis directorul. Clădirea centrului de îngrijire a persoanelor vârstnice a fost construită de administraţia locală Coroieni, iar administrarea a fost predată Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului.