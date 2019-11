În Ariniș • Substația de ambulanță, finalizată, rămâne închisă!

– se așteaptă avizul de la București –

Administrația locală din Ariniș a finalizat, la începutul acestui an, o investiție de câteva milioane de lei. Banii s-au alocat din bugetul propriu, iar proiectul a presupus reabilitarea unei clădiri pentru organizarea unei substații de salvare. Cu toate că lucrările s-au terminat de mai bine de jumătate de an, obiectivul nu este funcțional încă.

Motivul este simplu: autoritățile așteaptă unda verde de la centru. Asta în condițiile în care această substație ar de­servi practic toată zona Codru (câteva zeci de mii de oameni), care în acest moment sunt ajutați, în caz de nevoie, de echipaje SMURD din Fărcașa sau Baia Mare. „Cu substația de salvare, au venit de la ISU București în control la noi, au văzut cum suntem poziționați, le-a plăcut și au spus că suntem eligibili. Au spus: dacă elicopterul e la Jibou, partea de Maramureș o putem prelua de la voi. Deci noi chiar avem o poziționare extraordinară. Însă nu ne-a dat nimeni niciun leu pentru investițiile făcute acolo. Totul am făcut din bugetul local. A fost și scandalul cu realizarea acestei substații la Ulmeni, dar Arinișul este în centrul țării Codrului, ei sunt la margine. De ce să vină de la ei până în capătul celălalt, în Bicaz, spre exemplu, când din Ariniș până acolo este jumătate distanța! Am finalizat lucrările la stație, totul e pregătit, numai așteptăm avizul. De concursul pentru încadrările pe post se ocupă ministerul, tocmai ca noi să nu atragem nu știu ce suspiciuni cu privire la persoanele angajate. Arafat a luat harta, când ne-a ales, s-a uitat și a văzut unde le mai trebuie așa ceva, adică centrul zonei Codru, care suntem noi. Sperăm totuși ca până luna viitoare să primim avizul. În caz de ceva intervenție, avem noroc cu SMURD-ul din Fărcașa, vin ei, dar vă închipuiți că e drum și de acolo. Însă dacă ei sunt ocupați tocmai când avem și noi nevoie, atunci trebuie să vină un echipaj din Baia Mare. Până la Ciuta, în Bicaz, spre exemplu, sunt 80 de km! Pe când de aici, de la noi, în câteva minute ar fi acolo, la cel mai îndepărtat punct.

Nu am fost totuși uitați de cei de la ISU din București. Săptămâna trecută, m-au sunat să le mai dau anumite informații. Practic, ei ar trebui să asigure cheltuielile cu cei 10 angajați, iar eu am spus că suport de la bugetul local cheltuielile cu întreținerea sediului: căldură, curent etc., numai să-i dăm drumul. Acum vine echipajul de la Fărcașa, în caz de ceva, se întâlnește cu cei din Baia Mare la Două Veverițe. Ei preiau bolnavul și îl duc în oraș, deci gândiți-vă cât timp se pierde așa. Totul ține însă de noul Guvern, ce priorități va avea în acest domeniu. Gândiți-vă că la Ariniș, în anii ‘80 aveam casă de nașteri, acum… nimic”, a explicat Gheorghe Mureșan, primarul comunei Ariniș.