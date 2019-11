Liceul din Seini are sală modernă de sport

Autorităţile din oraşul Seini au inaugurat în această săptămână sala de sport a Liceului Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde”.

Aceasta s-a aflat, în ultimii ani, într-o stare improprie practicării sportului, aşa că administraţia locală a hotărât reabilitarea ei: „Bucurie pe fețele elevilor școlii seinene, a dascălilor și antrenorilor de sport, a managerilor școlii, Doina Boitor, Dan Costantea și Bea Kolcsey, dar în primul rând, a sportivilor noștri. Mă bucur mult că după 35 de ani de existență a sălii, improprie, rece și mohorâtă, am putut reda în beneficiul sportului școlar, o sală ultramodernă, utilă, funcțională la standarde europene. Împreună cu beneficiarii ei, elevii, am tăiat veseli panglica inaugurală, şi cum era firesc, pentru că oriunde s-ar afla inima lor bate seinește, au fost prezenți: Mihai Pop, inspector școlar general adj. și Ioana Kadar, de la IȘJ MM, Diana Zoicaș, din partea firmei constructoare, colegii mei de la Urbanism, consilieri locali, cadre didactice, șeful Poliției Orașului Seini, Alin Gavrilă ș.a. Campioanele noastre majorete, îndrumate de prof. Szollosy Nicoleta, campionii noștri de hand­bal, antrenați de Reli Mihalache și Daniela Kovacs, galeria formată din elevi, cu toții au creat un moment frumos, de sală de sport. Am predat cu mare bucurie doamnei director Doina Boitor documentația sălii, reintrată în folosul „campusului școlar”, cu toată strălucirea ei”, a spus Gabriela Tulbure, primarul oraşului Seini.