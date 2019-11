Ştefan Dărăbuş: Orfelinatele de tip vechi trebuie să dispară până în 2027

Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Andrew Noble, s-a aflat miercuri, 13 noiembrie, într-o vizită la Hope and Homes for Children, organizaţie neguvernamentală cu “rădăcini britanice”. De asemenea, împreună cu echipa HHC şi încă două susţinătoare ale activităţii ONG-ului din Marea Britanie, ambasadorul s-a deplasat în comunităţi cu familii marginalizate. Astfel, reprezentantul britanic a văzut cazuri de prevenire a separării familiale, cazuri de tineri care au ieşit din sistem prin Centrul Tranzit, o casă de tip familial, dar a fost prezent şi pe Pirită şi la discuţii cu autoritatea locală.

Adio, orfelinate de tip vechi

“Am vizitat aceste comunităţi, am fost la case unde locuiesc copii foarte drăguţi care au avut până acum o viaţă mult mai complicată decât ar fi trebuit să aibă până acum. Este un exemplu de cooperare bună între o organizaţie neguvernamentală şi autorităţile locale. Este un oraş şi o ţară transformată. Ceea ce am văzut a demonstrat un nivel de succes, dorinţa de a îmbunătăţi viaţa multor oameni marginalizaţi. Am fost impresionat”, a concluzionat ambasadorul.

De cealaltă parte, Ştefan Dărăbuş, director pentru Europa Centrală şi de Sud, Hope and Homes for Children, a punctat trei elemente prioritare în colaborarea cu Marea Britanie. Printre priorităţi se află finalizarea procesului de dezinstituţionalizare. “Împreună vrem să vedem modul în care ne putem asigura că până în 2027 nu va mai exista niciun orfelinat de tip vechi, iar copiii vor ajunge în mediul familial”, a spus Ştefan Dărăbuş.

Să reducem sărăcia

A doua parte de lucru importantă între HHCşi Ambasada Britanică este cea legată de prevenirea separării familiale. “De asta am vrut să vedem cum arată Pirita, cum arată viaţa unei familii foarte sărace. Am văzut o mamă cu 8 copii. Am văzut trei dintre mamele cu copii de pe Pirită pe care le-am adus şi le-am mutat aici într-o casă din oraş, felul în care ele trăiesc acum. Noi considerăm că prevenirea separării familiale e un element critic în România zilei de azi, care în ciuda problemelor enorme de natură demografică îşi permite să lase peste 600.000 de copii să trăiască în sărăcie cruntă. Şi acest lucru ar trebui să se oprească. Aceşti copii ar trebui ajutaţi să aibă o viaţă normală”, a adăugat directorul organizaţiei.

În plus, se doreşte să se pună accent şi pe problema locuirii sociale. “Avem aproximativ 1,5% stoc de locuinţe sociale din totalul stocului de locuinţe la nivel naţional în condiţiile în care media la nivelul ţărilor europene e între 16 şi 18% stocul de locuinţe sociale din totalul stocului de locuinţe. Avem 1 din 45 de solicitări aprobată la nivel naţional, în condiţiile în care media europeană e de 1 din 5 locuinţe sociale solicitate. Şi toate acestea se răsfrâng asupra familiilor care trăiesc în condiţii de evul mediu”, a precizat Ştefan Dărăbuş.