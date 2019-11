Preşedintele Klaus Iohannis în Baia Mare!

• Aproape 3.000 de maramureşeni au umplut Sala Sporturilor pentru susţinerea lui Iohannis

Vineri, 15 noiembrie 2019, la Sala Sporturilor „Lascăr Pană” din Baia Mare, a avut loc un mare miting electoral organizat de Partidul Naţional Liberal, cu ocazia alegerilor prezidenţiale de anul acesta. Iohannis îşi continuă campania pentru al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, alături de europarlamentarul Rareş Bogdan, de asemenea, vicepreşedintele Senatului, Alina Gorghiu. La miting a luat parte conducerea PNL Maramureş: Ionel Bogdan, preşedinte PNL Maramureş, Călin Bota, preşedinte PNL Baia Mare, membri de partid, simpatizanţi, parlamentari, primarii din judeţ care fac parte din PNL.

Atmosfera din Sala Sporturilor a fost incendiară. Organizarea a fost una foarte bună, Iohannis fiind primit cu multă căldură în Baia Mare.

Înainte de a intra în sală, preşedintele a răspuns unor întrebări adresate de jurnalişti. Acesta a precizat: ”Am avut deja o serie de întâlniri foarte bune, cu oameni entuziaşti. Maramureşul este un loc în care mă simt foarte bine”.

La întrebările jurnaliştilor despre cum ar răspunde la acuzaţiile PSD-ului, Iohannis a precizat: „ Nu am de gând să răspund la atacurile PSD-ului. Încet, dar sigur se vede faţa foarte urâtă a PSD- ului: împroaşcă venin, minciuni, fake news-uri. PSD-iştii îşi aduc singuri deservicii. Nu e nevoie să le dau un răspuns, o să le dea alegătorii un răspuns foarte convingător. Eu am să merg marţi, la întâlnirea pe care o să o organizez, cu politologi, formatori de opinie, vom avea o discuţie aşezată şi foarte bună şi lămuritoare. PNL-ul este foarte bine pregătit, sunt foarte optimist. Şi românii sunt la fel”.

La întrebarea dacă preşedintele Iohannis va susţine Baia Mare – Capitala Europeană a Tineretului 2022, acesta a răspuns: „Categoric. Înainte să vin aici, i-am întrebat pe consilierii mei care sunt temele de Baia Mare şi am aflat că există această intenţie. Eu clar am să sprijin această intenţie”.

La întrebarea de ce nu doreşte o confruntare cu doamna Dăncilă, Iohannis a răspuns: „A mimat social-democraţia şi nu pot intra în dezbatere cu o persoană care a guvernat împotriva românilor”.

Mulţumiri pentru votul maramureşenilor

„Vreau să le mulţumesc tuturor celor care mi-au acordat încrederea lor, peneliştilor în primul rând, dar şi tuturor votanţilor de dreapta şi celor care nu cred neapărat într-un partid anume, dar îşi doresc ceea ce ne dorim cu toţii, o Românie normală. Războiul cu PSD nu s-a terminat. Dar noi suntem în poziţia în care trebuie să începem să muncim împreună: PNL, USR PLUS, PMP, UDMR. Veniţi la vot pentru o Românie normală!”- a declarat preşedintele Iohannis.

Preşedintele PNL Maramureş, Ionel Bogdan: „Am făcut împreună primii paşi spre o Românie normală. Pri­ma victorie: Klaus Iohannis a câştigat primul tur al prezidenţialelor. Maramureşul a vo­tat masiv pentru Klaus Iohannis. A fost un scor mai bun decât în primul tur al alegerilor din 2014 şi cred că va fi unul şi mai bun în 24 noiembrie. Mulţumim băimărenilor, maramureşenilor, celor din ţară şi din diaspora, tuturor celor care au ales normalitatea. Felicitări colegilor din Maramureş pentru munca depusă. Am câştigat masiv şi în diaspora. Maturitatea, munca, seriozitatea, experienţa preşedintelui Iohannis au condus la câştigarea primului tur nu numai în Ardeal, ci şi în Moldova şi diaspora. A fost votat covârşitor în marile centre urbane în frunte cu Bucureştiul, pentru eliberarea ţării de cea mai grea boală care a întârziat dezvoltarea: PSD-ismul”.

Au mai vorbit: europarlamentarul Rareş Bogdan şi vicepreşedintele Senatului, Alina Gorghiu. Organizarea a fost una exemplară. Preşedintele Iohannis şi-a continuat campania electorală în Bistriţa.