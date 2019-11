Gură de oxigen pentru „domniţele râului”

AS Independenţa Baia Mare – Luceafărul Filiaşi 3-1 (2-1)

AS Independenţa Baia Mare a repurtat o victorie importantă în confruntarea de acasă cu Luceafărul Filiaşi, 3-1 (2-1), în etapa 9 a Ligii 1 la fotbal feminin, victorie care propulsează „domniţele râului” pe locul 8, la două puncte în spatele poziţiei a şaptea.

Trei puncte obţinute în urma unui joc nu tocmai concludent, dar este de remarcat, totuşi, evoluţia liniei de fund, în special al jucătoarei Gabrila Ţiţu, aflată în creştere de formă.

„Domniţele râului” au trecut la cârma partidei din start, aspect concretizat şi pe tabelă după primele şase minute, fundaşul central Diana Pop deschizând scorul. Controlul jocului a aparţinut, în continuare, gazdelor, dar contrar cursului partidei Luceafărul Filiaşi va reuşi egalitatea, Ionela Şerban înscriind din lovitură liberă (19). Elevele antrenorului Liviu Ivasuc nu s-au pierdut cu firea, Daiana Oneţ readucându-şi echipa în avantaj după o execuţie formidabilă, AS Independenţa intrând la cabine cu avantaj la limită. Gabriela Ţiţu a risipit orice emoţie în privinţa celor trei puncte, desprinzându-şi colegele la 3-1 în minutul 66, în urma unei reuşite frumoase. • AS Independența Baia Mare: Lorena Iuhos – Brândușca Boldijar (51, Diana Butuza), Camelia Daneliuc, Diana Pop, Gabriela Țițu, Paula Gavriș, Luciana Dragoș, Daniela Buftea (87, Andreea Indrecan), Daiana Oneț (90, Oana Tamaș), Dariana Indrei, Denisa Predoi – cpt. Antrenor: Liviu Ivasuc. • Luceafărul Filiași: Maria Popescu – Florentina Pîrvu, Cosmina Florescu – cpt., Andreea Ciobanu, Bianca Mincă, Ramona Uliu, Denisa Onanie, Giorgiana Tudor, Claudia Mechenici, Ana Maria Manea, Ionela Șerban. Antrenor: Cristian Surcel. • Arbitri: Krisztina Szabo (Crișeni) – Andrei Morar (Zalău), Adrian Ioan Iancău (Derșida).

Rezultatele etapei 9: Fortuna Becicherecu Mic – Universitatea Galaţi 0-1; Selena SN Constanţa – Heniu Prundu Bârgăului 2-2; Vasas Femina Odorhei – Piros Security Arad 3-1; Universitatea Olimpia Cluj-Napoca – AFC Fair-Play Bucureşti 12-0; AS Independenţa Baia Mare – Luceafărul Filiaşi 3-1; Universitatea Alexandria – CSŞ Târgovişte 1-2.

Etapa viitoare • Sâmbătă, 23 noiembrie, ora 12.00: AFC Fair-Play Bucureşti – AS Independenţa Baia Mare • Duminică, 24 noiembrie, ora 11.00: Universitatea Galaţi – CSŞ Târgovişte; Luceafărul Filiaşi – Universitatea Alexandria; Piros Security Arad – Universitatea Olimpia Cluj-Napoca; Heniu Prundu Bârgăului – Vasas Femina Odorhei; Fortuna Becicherecu Mic – Selena SN Constanţa.