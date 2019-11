Școala cu cântec, înainte!

Școala de muzică din Sighetu Marmației a fost înființată în anul 1960, cu 10 profesori și 115 elevi, la Palatul Cultural. Din 1962, aceasta s-a mutat în actuala clădire, de pe strada Eminescu. Din 1970, preț de două decenii, școala s-a aflat sub conducerea profesorului de muzică Gheorghe Pop (când s-a construit și sala de concerte „George Enescu”, amfiteatru cu 300 de locuri), iar din 1990 până la pensionare, în 2018, director a fost profesorul de muzică Nicolae Paraschiv. Din 1994, s-au afiliat acestei unități și clasele de arte plastice de la două școli generale. De anul trecut, în funcția de director al Școlii Gimnaziale cu Program Suplimentar de Muzică și Arte Plastice Sighetu Marmației este profesorul de arte vizuale Ioan Muntean (foto), detașat de la Colegiul Național” Dragoș Vodă”, unde este titular.

„Școala noastră acordă educație muzical-instrumentală elevilor din ciclul primar și gimnazial și educație plastică elevilor din ciclul gimnazial. Elevii care frecventează cursurile artistice ale școlii noastre studiază cultura generală la școlile din oraș sau din localitățile învecinate. O parte dintre absolvenții școlii noastre au urmat cursurile liceelor de muzică din țară sau conservatoarelor de muzică. Recent, una dintre absolventele noastre de excepție, Raluca Mihnea, s-a întors acasă și este profesoară la noi. După un an de funcționare ca structură, din 1 septembrie 2018 școala redevine unitate de sine stătătoare. De 2 ani, centrala termică pe combustibil solid care afuma blocurile de locuințe dimprejur a fost înlocuită cu două cazane pe gaz. Anul acesta au venit 3 tineri profesori. Suntem 23 în total, din care 11 sunt pensionari. Aici se predau cursuri de chitară, flaut, blockflote, clarinet, pian, vioară, violă plus teorie muzicală și corepetitor la pian. Cei 3 profesori de educație plastică ținem cursuri de desen, culoare, modelaj, istoria artelor. Suntem deja la a XXVIII-a ediție a Concursului național (devenit Internațional de 25 de ani) de interpretare instrumentală, la care participă elevi din România, Slovenia, Polonia, Ucraina, Ungaria, Se adaugă anual și expoziția-concurs de desene ale copiilor din mai multe țări. Mulți dintre absolvenții noștri s-au remarcat după definitivarea studiilor muzicale pe plan național. Alții sunt plasticieni vestiți, profesori în țară sau străinătate. Chir dorim să realizăm un catalog cu absolvenți care au ajuns să profeseze în domeniul muzicii sau artelor vizuale”.