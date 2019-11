Şcoala din Ponorâta, supraaglomerată!

Numărul copiilor născuţi anual în cătunul Ponorâta, aparţinător comunei Coroieni, trece de 40. Astfel, natalitatea aici este la cote mari, faţă de media pe ţară. Tocmai din acest motiv, şcoala existentă este neîncăpătoare. Pentru a rezolva problema, administraţia locală are în implementare un proiect de extindere a instituţiei de învăţământ.

De asemenea, intenţiile primăriei sunt şi de a face program after-school, pentru a creşte, într-o anumită măsură, calitatea învăţământului: „Facem extinderea şcolii la Ponorâta. Acolo sunt deja 250 de elevi şi nu avem decât patru săli de clasă. Mai facem două săli. Proiectul este prin PNDL, în cuantum de 1,2 milioane de lei. Tot acolo mai avem şi o extindere a centrului de zi, care e pe fonduri europene. În comunitatea de romi de la Ponorâta, natalitatea e de 100%! Se nasc copii de aproape două clase pe an! Asta vine între 40 şi 50 de copii în fiecare an. Le asigurăm o masă caldă pe zi, prin asociaţia OvidiuRo din Bucureşti. Ei se ocupă de acest aspect, pentru a creşte frecvenţa la şcoală. After-school nu facem deocamdată, dar intenţionăm să-l implementăm. Să vedem dacă vom reuşi la anul, pentru că, deocamdată, calitatea învăţământului nu e cum ar trebui. Acasă nu au condiţii să înveţe, aşa că singura alternativă ar fi programul after-school. În acest sens, nu prea primesc nici teme pentru acasă şi în aceste condiţii normal că şi calitatea învăţământului este slabă. Totuşi, măcar la capitolul frecvenţă stau bine (60 – 70%), că numai dacă vin copiii la şcoală primesc masa caldă”, a precizat Gavril Ropan, primarul din Coroieni. Motivaţia multor elevi de a frecventa şcoala este masa caldă: „Mergem la şcoală că primim mâncare şi învăţăm de toate”, a spus un elev de clasa a doua. „E frumos la şcoală. Acolo învăţăm, primim de mâncare, ne jucăm”, a completat un alt micuţ.