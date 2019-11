În Dumbrava • Renovări la Monumentul istoric

Am avut ocazia să admirăm Biserica ortodoxă veche din satul Dumbrava, aparținător orașului Tg. Lăpuș, lăcaș de cult cu valoare de unicat, asupra căruia s-au abătut stihiile naturii care i-au pricinuit stricăciuni.

Această biserică din lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” a fost adusă din satul Cărbunari (comuna Dumbrăvița) și așezată pe o colină în Dumbrava, în partea vestică a satului. Planimetria respectă structura specifică bisericilor de lemn din zona Lăpușului, respectiv pridvor, pronaos, naos și altar. Biserica este construită din bârne de stejar, pe fundație de piatră, învelitoarea fiind din tablă. Interiorul bisericii este tencuit și zugrăvit. Iconostasul, realizat în stilul barocului târziu (sec. XVIII), are valoare de unicat, atât prin încărcătura artistică, cât și prin elementele și motivele decorative originale, singulare în zonă. Biserica de lemn din Dumbrava a fost declarată monument istoric. Din păcate, o furtună puternică a produs avarii asupra bisericii. În acest context, după ce a făcut un plan de reabilitare și a asigurat materialele de lucru, echipa care se ocupă de această biserică monument, formată din preotul paroh Augustin Oniga, un tânăr și consecvent slujitor al altarelor bisericești, fătul Ioan Mico, coratorii ing. Aurel Leșe, Ioan Mico și Viorel Man, a executat lucrările de renovare la acest Monument istoric unic. A fost înlocuit acoperișul turnului ce are 12 m înălțime și formă de con, cu tablă rezistentă. Apoi, întreg acoperișul a fost vopsit într-o culoare cărămizie. Aceiași destoinici și harnici credincioși au săpat de jur-împrejurul bisericii un șanț în care peste puțină vreme se va turna ciment. Lucrarea va proteja biserica de apele pluviale.