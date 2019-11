Peste 26.000 de fermieri maramureşeni autorizaţi la plata în avans în campania 2019

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, din 16 octombrie şi până în prezent, în cadrul Campaniei de plăţi în avans pentru anul 2019, a autorizat la plată 707.573 fermieri, cu o sumă totală în valoare de 1,185 miliarde euro, reprezentând 88,51 % din numărul fermierilor pentru plata în avans.

Plăţile efectuate în avans s-au efectuat din mai multe fonduri, după cum urmează: 896,99 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA); 240,5 milioane euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR); 47,84 milioane euro cofinanţare de la Bugetul Naţional. Până la această dată, în judeţul Maramureş au fost autorizaţi pentru plata în avans, pentru acest an, 26.035 fermieri, cu suma totală de 25.265.838,13 euro, astfel: 15.705.917,61 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA); 7.977.733,70 euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR); 1.582.186,82 euro cofinanţare de la Bugetul Naţional. Reamintim că până la data de 30 noiembrie, în conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 6536, se pot efectua plăţi în avans de până la 70 % în cazul plăţilor directe enumerate în Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală menţionat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Plăţile se efectuează la cursurile de schimb valutar stabilite de către Banca Centrală Europeană, astfel: 4,7496 lei pentru un euro, stabilit în data de 30.09.2019 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 329/3, pentru plăţile finanţate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă); 4,6635 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 1/06, pentru plăţile finanţate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).