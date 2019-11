Preotul greco-catolic din Botiza are nevoie de ajutor!

Ioan Călin Bot, preotul greco-catolic din Botiza, are mare nevoie de ajutor, boala de care suferă necesitând un tratament extrem de costisitor. Medicamentul care se potrivește bolii sale nu se comercializează în România și, prin urmare, nu se poate deconta prin Casa de Asigurări de Sănătate. Mai mult, toate demersurile făcute la Ministerul Sănătății au eșuat. Pentru a trăi, preotul are nevoie, însă, de aproximativ 780 de lei pe zi pentru tratament, însumând o cheltuială de aproximativ 40.000 de euro pe an.

• 1% șanse de supraviețuire

Diagnosticat în urmă cu un an și jumătate cu cea mai grea boală, cancer, părintele Ioan Călin Bot a fost supus unei operații la Cluj-Napoca unde s-a încercat să i se extirpe o tumoare GIST stomacal malign de 29 cm. Intervenția chirurgicală nu a reușit, iar părintele a fost trimis acasă să își petreacă ultimele zile cu familia sa, soția și cei doi copii, de nouă, respectiv doi ani. „Din fericire pentru mine și familia mea, am aflat de Clinica din Debrecen, Ungaria, unde cu ajutorul lui Dumnezeu și al Fecioarei Maria, dr. chirurg Tony Miklos, deși cu șanse de doar 1% de supraviețuire, a reușit să-mi salveze viața. A trecut un an și jumătate de la marea operație, timp în care, în fiecare lună, am luptat cu această boală, deplasându-mă de cel puțin două ori pe lună la Debrecen pentru analize, tomograf și consultații, urmărind această boală, luptând, totodată, cu ea, fiind optimist și, mai ales, cu credință în Dumnezeu”, mărturisește părintele din Botiza.

• o metastază la ficat și câteva tumori mici la plămâni, descoperite recent

În urmă cu șase luni, în urma unui tomograf și a unui ecograf, i s-a descoperit însă o metastază la ficat și câteva tumori mici la plămâni și, astfel, au reînceput problemele. „Mi s-a pus un dren la ficat, dar care nu prea a dat rezultat și s-a decis schimbarea tratamentului oncologic cu un medicament numit STIVAGRA care, din păcate, nu se găsește în România și nici nu poate fi adus sau decontat prin CAS la noi în țară fapt pentru care sunt nevoit să îl cumpăr din Ungaria la prețul de 3.400 euro. Doar acest medicament mă costă peste 40.000 de euro pe an”, explică Ioan Călin Bot. Familia preotului din Botiza are mare nevoie de sprijin financiar deoarece resursele financiare pe care le-a obținut cu ajutorul binefăcătorilor s-au terminat, iar salariul său lunar și al soției nu depășește 500 de euro pe lună, bani pe care îi folosesc în mare parte pentru deplasările în Ungaria, la Debrecen, pentru analize, tomograf și controale periodice. Tratamentul trebuie, însă, continuat cel puțin încă 12 luni.

Cei care doresc să ajute o pot face donând bani în conturile personale ale părintelui Ioan Călin Bot: RO73BRDE250SV78993182500 (cont în euro) și RO84RNCB0657099460800001 (cont în lei).