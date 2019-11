Profesoare din Cavnic, la o activitate de formare transnațională în Italia

Profesoarele Claudia Stoica și Melania-Iulia Dobrican au reprezentat Colegiul Economic „Pintea Viteazul” din Cavnic (director, prof. dr. Marin Borcut) la activitatea de formare transnațională derulată între 12 și 15 noiembrie, la Teramo (Italia), în cadrul proiectului „Code yourself into English”, un parteneriat strategic Erasmus+ din care fac parte unități de învățământ din: România, Italia, Spania, Croația, Grecia și Turcia.

În cadrul activității de formare transnațională, profesorii participanți au făcut un scurt tur al școlii gazdă, IS “Di Poppa-Rozzi” din Teramo, Italia, au luat parte la activități integrative și de prezentare a școlilor partenere. Programul a mai cuprins participarea la sesiuni de formare organizate și susținute de fiecare țară parteneră pentru realizarea unui schimb de bune practici privind limbaje de programare pentru începători. În acest context, echipa din România a prezentat aplicația Scratch și a coordonat realizarea unor exerciții online utilizând o fișă de lucru. Totodată, cadrele didactice din cele șase țări au luat parte la o vizită de cercetare la compania LiscianiGiochi care realizează jucării ce folosesc STEM. Printre rezultatele acestei activități de formare transnațională se numără: schimbul de bune practici în privința limbajelor de programare ce pot fi utilizate la clasă, îmbunătățirea abilităților digitale (cunoștințe elementare în programare), exersarea abilităților de comunicare în limba engleză, schimb de experiență cu profesorii din țara gazdă și cunoaștere culturală. „Nevoia care stă la baza proiectului nostru este aceea de a scoate limba engleză în afara manualelor școlare și de a o prezenta ca fiind mijloc de comunicare și intermediar al tehnologiei”, punctează prof. Claudia Stoica, responsabil proiect. La Colegiul Economic „Pintea Viteazul” din Cavnic, echipa de proiect este completată de profesorii: Marin Borcut, Claudia-Cristiana Brana, Melania-Iulia Dobrican, Mirela-Mariana Mereuț, Beatrix Petric și Remus-Bogdan Stoica. „Obiectivele acestui proiect sunt următoarele: să crească cu 10% gradul de utilizare și integrare a instrumentelor IT în cadrul orelor de limba engleză, să dezvolte abilitățile digitale ale elevilor și profesorilor pentru o mai bună integrare într-o societate digitalizată și să creeze oportunități de a dezvolta și aplica metode de predare inovatoare pentru limba engleză (predată ca limbă străină)”, mai explică prof. Claudia Stoica, responsabil proiect. Perioada de implementare a acestui proiect este 1 septembrie a.c. – 31 august 2021.