Explorări a fost eliminatădin Cupa României

Steaua Bucureşti – Știința Explorări Baia Mare 3-1 (19, 22, -23, 21)

• Steaua: Dumitru 1p, Crăciun 11p, Vologa, Ana 7p (2 blocaje, un as), Cornel Miron, Baziliuc 12p (2 blocaje, un as), Tofan (libero). Au mai jucat: Cerșemba, Bontea 8p, Bratosin, Cătălin Miron. Antrenor: Silviu Oancea. • Explorări: Răileanu, Țuțea, Aldea 11p (2 blocaje, un as), Callaway 6p (3 blocaje, un as), S. Dragomir 1p, David 18p (3 blocaje, un as), Crișan (libero). Au mai jucat: Butnaru 12p (2 blocaje), Iftime 9p (un blocaj) și Al. Dragomir 1p (as). Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop. • Au arbitrat: Lucian Năstase (Galați) și Bogdan Stoica (București).

Evoluția scorului: Setul I: 5-3, 5-8, 19-11, 25-19. Setul II: 3-4, 6-5, 10-11, 15-12, 21-17, 23-21, 25-22. Setul III: 10-3, 13-16, 19-19, 19-21, 23-25. Setul IV: 2-4, 5-8, 8-12, 15-14, 20-16, 25-21.

Știința Explorări a părăsit faza I a Cupei României, eliminată de lidera Diviziei A2, Seria Est, Steaua București, după un joc presărat cu multe răsturnări de scor.

Etapa 9: Galaţi – Explorări

Sâmbătă, 23 noiembrie, de la ora 13, Știința Explorări va juca la Galați, cu Arcada. Partida face parte din programul etapei a 9-a a Diviziei A1 și ar fi trebuit să se dispute în Baia Mare, în data de 14 decembrie. Meciul a fost devansat la cererea băimărenilor.