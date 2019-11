Innovation IT 2019 – eveniment de business unic în Maramureș

One-IT a organizat a cincea ediție a Innovation IT, dedicată clienților business, la care au participat peste 140 de clienți și parteneri de elită. An de an, acest eveniment își pune amprenta în mediul de afaceri regional, prin dezvoltarea și eficientizarea activității cu ajutorul tehnologiei.

Succesul evenimentului s-a datorat clienților, dar și partenerilor One-IT: Xerox, Dell EMC, Fortinet, Lenovo, Qnap, HP, Bitdefender, Veritas, Synology, Jabra GN, Xiaomi, Mikrotik, Epson, Tumaker, Toshiba, Sophos, Spacer și Cooler Master, ai căror specialiști au prezentat cele mai noi soluții business, într-un mod interactiv și ingenios.

Ediția a fost deschisă de directorul general al One-IT, Nicolae Onțiu, și a fost urmată de o serie de prezentări ale celor mai noi soluții oferite de specialiști ai partenerilor One-IT.

Speakerii evenimentului, oameni experimentați și reprezentanți ai unor companii renumite, au abordat teme actuale, pertinente, venind cu soluții inovatoare.

Momentul surpriză l-a constituit premierea a 5 companii valoroase, clienți ai One-IT, care s-au remarcat în acești ani de colaborare, iar Xerox România a înmânat distincția „Best Solution Partner” pentru One-IT, în semn de recunoștință pentru durabila colaborare dintre cele două branduri.

Cu prilejul acestui eveniment, One-IT a celebrat cu succes alături de clienți și parteneri, 16 ani de activitate plină de pasiune, care a fost posibilă mulțumită încrederii și dorinței de a oferi clienților soluțiile potrivite nevoilor acestora pe partea de IT (echipamente, softuri și soluții).

În acest an, organizatorii au prezentat un nou sistem de management al informației și al documentelor în mediul de afaceri, pentru a reduce consumul de energie, spațiile de lucru și a oferi un grad ridicat de activitate intuitivă, mobilitate, cloud și securitate, prin simplificare și automatizare.