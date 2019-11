Petardele vă pot pune în pericol sănătatea şi libertatea!

Poliţiştii au întocmit dosar penal şi cercetează trei tineri, din Mireşu Mare, sub aspectul comiterii infracţiunii de operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept. 150 de petarde, pe care aceştia le aveau asupra lor, au fost ridicate.

Joi, în jurul orei 11, în cadrul activităţilor desfăşurate în baza planului de acţiune „Foc de Artificii 2019”, poliţiştii specializaţi în arme, explozivi şi substanţe periculoase, în colaborare cu cei din cadrul Biroului de Ordine Publică Baia Mare, au identificat trei tineri, care aveau asupra lor 150 de petarde.

Articolele pirotehnice au fost ridicate de poliţişti în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză a fost întocmit dosar penal. Tinerii, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, sunt cercetaţi sub aspectul comiterii infracţiunii de operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept.

Poliţiştii vor continua activităţile de prevenire, identificare şi combatere a evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deţinerea, comercializarea, importul, depozitarea şi folosirea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice. Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:

• orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept

• comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 de către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani

• comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.

Un vişeuan este cercetat pentru furt calificat

Polițiștii din Sighetu Marmaţiei s-au deplasat, joi, la o societate comercială situată pe strada Bogdan Vodă, după ce au fost sesizaţi că agentul de pază a reţinut o persoană care a încercat să treacă pe lângă casele de marcat fără a achita bunuri luate din magazin.

La faţa locului a fost identificat un bărbat, de 44 de ani, din comuna Vişeu de Jos, care a precizat că a uitat în buzunarul hainei două becuri pentru autoturism, pe care le-a luat din magazin.

Bărbatul este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de furt.

Poliţiştii cercetează un caz de înşelăciune în Şomcuta Mare

O femeie, în vârstă de 71 ani, din Şomcuta Mare, a avut încredere în trei necunoscuţi, care i-au promis că îi vor repara acoperişul imobilului în care locuieşte.

Fără a cunoaşte datele lor de identificare, fără a le cere numerele de telefon, femeia le-a oferit 1.000 de lei, pentru achiziţionarea materialelor necesare, urmând ca aceştia să revină a doua zi, respectiv miercuri, 20 noiembrie, pentru executarea lucrării.

Întrucât bărbaţii nu au mai ajuns, femeia a sesizat, joi după-amiază, poliţia.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru înşelăciune şi continuă cercetările în vederea identificării autorilor şi recuperării prejudiciului.