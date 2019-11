Au început înscrierile pentru Gala Voluntarilor Maramureșeni

Înscrierile pentru Gala Voluntarilor Maramureșeni din acest an se pot face până pe data de 2 decembrie, ora 23,59, accesând site-ul www.galavoluntarilormm.ro, anunță Direcția Județeană pentru Sport și Tineret (DJST) Maramureș.

Categoriile la care se pot face nominalizări sunt: Voluntarul anului 2019 (14-18 ani), Voluntarul anului 2019 (19-35 ani), Voluntarul anului 2019 (35+ ani), Coordonatorul de voluntari al anului 2019, ONG-ul anului 2019, Proiectul anului 2019 din secțiunile: Cultură, Educație nonformală, Sănătate, Sport și Recreere, Participare și voluntariat, Muncă și antreprenoriat, Keep on Going. Evenimentul va avea loc în data de 12 decembrie, de la ora 18, la Teatrul Municipal din Baia Mare. Gala Voluntarilor Maramureșeni este un proiect propriu al DJST Maramureș, finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului, care își propune să premieze și să aducă recunoaștere publică voluntarilor și organizațiilor neguvernamentale din județul nostru.