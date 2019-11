În Maramureş • Tinerii îngroaşă rândurile şomerilor!

Un lucru îngrijorător în judeţul nostru este faptul că mulţi dintre cei fără un loc de muncă sunt tineri. Mai mult, oficialii AJOFM au constatat că persoanele cu vârsta până în 25 de ani nu îşi fac nici griji în această privinţă, dovadă fiind inconsecvenţa de la locul de muncă, renunţarea imediată la un job dacă nu le convine salariul sau nu le place atitudinea agentului economic.

Totuşi, rata şomajului pare să fie în scădere la nivelul judeţului Maramureş. Cel puţin asta spun datele statistice prezentate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Maramureş. În realitate însă, a scăzut mai mult numărul şomerilor care primesc indemnizaţie: „Spre finalul lunii octombrie, rata şomajului a avut o uşoară scădere. Am coborât sub pragul de 3 %. Am ajuns la 2,78% cu 0,11 puncte procentuale mai puţin decât în septembrie anul acesta. Scăderea e cauzată însă de diminuarea numărului de şomeri indemnizaţi. Şi absolvenţii de instituţii de învăţământ sunt mai puţini. Avem 330 de absolvenţi care primesc ajutorul de şomaj, în cuantum de 250 lei, faţă de circa 600 câţi erau anul trecut. Şi şomerii neindemnizaţi sunt în scădere. Avem 4.200 de persoane în această categorie”, a declarat purtătorul de cuvânt al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş, Ştefania Donca.

Angajaţi pretenţioşi

Reprezentanţii AJOFM au observat că 20% dintre şomeri sunt tineri. E vorba despre aproximativ 1.600 de persoane cu vârsta sub 26 de ani. De altfel, tendinţa în rândul tinerilor este aceea de a renunţa foarte uşor la ceea ce nu le convine, inclusiv la locul de muncă. Aceştia par să fie mult mai schimbători. Acum sunt în străinătate, acum vin acasă, sau merg într-un alt loc din ţară, cu condiţia să fie remuneraţi mai bine, să le convină mediul social, ori modul de comportament al angajatorului: „Tinerii încearcă să obţină cât mai multe competenţe pentru că se gândesc că au mai multe oportunităţi de a-şi găsi un loc de muncă. Merg, stau un an în străinătate şi se întorc acasă. Sunt mult mai mobili decât cei de peste 35 de ani. Nu li se pare nimic deplasat în a-şi schimba locul de muncă dacă nu le convine ceva. Tânărul renunţă imediat la locul de muncă dacă nu-l mai satisface emoţional, nu îi place atitudinea agentului economic, sau nu se regăseşte din punct de vedere social. Şi angajatorii au mai lăsat garda jos. De exemplu, dacă altădată la bursa locurilor de muncă durau mai mult procedurile pentru selectare, acum s-au scurtat şi interviurile cu viitorii angajaţi”, a mai spus Ştefania Donca.

O problemă ce se menţine constantă face referire la valoarea salariului minim. Prea puţini agenţi economici sunt dispuşi să ofere lefuri mai mari, cei mai mulţi abia dacă acordă cu 200-300 de lei în plus la salariul minim. Din această cauză, mulţi tineri preferă să se orienteze spre oraşele centre universitare mari, pentru că acolo sunt mai bine plătiţi, au mai remarcat responsabilii AJOFM Maramureş.