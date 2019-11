O maramureșeancă, director de comunicare al Consiliului Tineretului din România

Maramureșeanca Ioana Dunca este noul director al Departamentului de Comunicare din cadrul Consiliului Tineretului din România (CTR). Tânăra este licențiată în Filosofie și absolventă a masteratului de Drepturile Omului din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare.

În prezent, își urmează studiile doctorale în domeniul Filosofie, în cadrul aceleiași universități. Pe parcursul studiilor, a fost student reprezentant în Consiliul Facultății de Litere și în Senat. Mai mult, s-a implicat activ în mișcarea de tineret la nivel local, timp de doi ani fiind secretar general al Ligii Studenților „Pintea Viteazul”, cu atribuții de PR. În același timp, a fost șef de departament în cadrul programului Baia Mare – Capitala Tineretului din România. La nivel național, a avut cel mai complex rol, cel de vicepreședinte tineret al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). Ocupând această funcție, a scris diferite poziții cu impact la nivel național și amendamente pentru diferite acte normative din sectorul de tineret. Totodată, a creat conținut pentru o campanie de încurajare a tinerilor să se implice în activități de voluntariat și, împreună cu colegii de pe PR, și pentru o campanie de încurajare a studenților să-și exercite dreptul de vot, la alegerile europarlamentare. Totodată, a fost implicată în diferite campanii de influențare a deciziilor unor instituții sau autorități publice și în organizarea Conferinței de Tineret a Uniunii Europene.

• „Să lucrezi într-un astfel de departament presupune creativitate, un mod de lucru organizat, inițiativă și perseverență”

Reporter: Ești noul director al Departamentului de Comunicare din cadrul CTR. Ce implică această funcție pentru tine?

Ioana DUNCA: Pentru mine, această funcție reprezintă o mare responsabilitate deoarece trebuie să transmit tinerilor, și nu numai, informații corecte, coerente și adaptate grupului țintă. Totodată, reprezintă încă o etapă a parcursului meu în mișcarea de tineret din România, foarte interesantă și plină de noi provocări. Să lucrezi într-un astfel de departament presupune creativitate, un mod de lucru organizat, inițiativă și perseverență. Fiind de puțin timp în funcție, încă lucrez, împreună cu colegii mei, la dezvoltarea unei strategii de comunicare externă. Dar în ceea ce privește activitatea mea, mă ocup de identificarea de acțiuni noi pentru Departamentul de Comunicare și dezvolt activitățile existente. Împreună cu ceilalți membri ai departamentului și sub îndrumarea vicepreședinților CTR, elaborăm campanii de informare a tinerilor pe diferite teme, realizăm conținutul vizual necesar activităților și proiectelor federației și asigurăm comunicarea publică, fiind responsabili de imaginea CTR în raport cu spațiul public, mediatic și organizațional.

• Implicată în organizarea atelierelor de consultare a tinerilor la nivel local

R.: În ce proiecte ești angrenată în cadrul CTR?

I.D.: Momentan, mă ocup de comunicarea cu voluntarii din Rețeaua de Conectori CTR, din cadrul proiectului „Instrumente de consolidare a dialogului structurat în politicile publice în domeniul tineretului – ACTIV-ONGT”. Scopul proiectului este de consolidare a capacității structurilor neguvernamentale de/pentru tineret și a autorităților publice de a participa, prin mecanismul dialogului structurat, la dezvoltarea și promovarea unor instrumente de politici publice alternative, în domeniul tineretului.

R.: Până recent, ai fost și director regional al CTR. Ce a presupus această colaborare?

I.D.: În calitate de director regional CTR, am fost implicată în organizarea atelierelor de consultare a tinerilor la nivel local, din mai multe orașe situate în regiunea Nord-Vest a României și am sprijinit desfășurarea unui atelier regional de consultare a tinerilor, în Baia Mare. Aceste ateliere de consultare a tinerilor au făcut parte din cadrul celui de-al VI-lea ciclu european al dialogului structurat, care a stat la baza actualei Strategii pentru Tineret a Uniunii Europene.

R.: Care sunt obiectivele CTR pentru acest an?

I.D.: Unul dintre cele mai importante obiective este promovarea și apărarea drepturilor și intereselor tinerilor români, precum și creșterea participării active a acestora la viața comunității din care fac parte.