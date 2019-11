Proiecție de film la sediul „Team for Youth”

Luni, 25 noiembrie, de la ora 18, la sediul asociației „Team for Youth” din Baia Mare, se va proiecta filmul „Moscova nu crede în lacrimi”, o comedie-dramă cu multe lucruri de spus despre societatea sovietică din anii 1950 până în anii ’70. Filmul – considerat un clasic al cinematografiei sovietice – va fi prezentat de Olya, voluntara din Belarus, ca parte a activităților sale culturale în cadrul proiectului „Citizens of the World”. Totodată, întâlnirea va avea câteva discuții, un test amuzant și o oportunitate bună pentru reflectarea stării actuale a lucrurilor.

Limba principală a filmului (și cea a întregului eveniment) va fi engleza. Intrarea va fi gratuită.