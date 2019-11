Prezență mai bună la vot în județ

„Răul trebuie să se termine într-o zi”

Alegătorii maramureșeni s-au mobilizat mult mai bine în cel de-al doilea tur de scrutin. Foarte mulți președinți de secții de votare au remarcat o prezență mai bună la vot încă de la primele ore ale dimineții. Maramureșenii sunt și ei optimiști. Speră că va fi mai bine, pentru că, “răul trebuie să se termine într-o zi”.

La rând pentru vot

La secția de votare numărul 320 din Groși, prezența a fost mai mare la primele ore ale dimineții decât acum două duminici. Până la ora 11.30, aici votaseră 192 de cetă­țeni din cei 1.201 înscriși în lista permanentă. “Am avut o prezență mai mare decât în primul tur. Au fost încă de la prima oră votanți care au plecat la serviciu. Au vrut ca înainte de a merge la muncă să își exercite votul. De asemenea, au fost mulți votanți înainte de a pleca la biserică. În primul tur am avut cam 42% prezența”, a spus președintele secției de votare, Alina Mihuț.

La secția 368 din Remetea Chioarului s-a stat la coadă. După ce au ieșit de la biserică, oamenii s-au așezat disciplinați la rând pentru a-și face datoria. Până în jurul orei 12.15, aici își exercitaseră dreptul la vot, 135 din cei 890 de alegători. Cu toate acestea, reprezentanții secției au constatat o oarecare scădere a numărului celor care votaseră până la orele amiezii în comparație cu primul tur de scrutin.

Solicitări pentru listele suplimentare și urna mobilă

Prezență mai mare s-a înregistrat și la secția de votare numărul 163 din Șomcuta Mare. Aici au fost înregistrați electori inclusiv pe lista suplimentară. Pe lângă cei din Maramureș, la Șomcuta au venit și alegători din Buzău. “Față de data trecută, a fost o prezență mai mare. Avem 20% prezență la vot până la această oră. Avem 848 de alegători înscriși pe liste și 168 care au votat. În jurul orei 10 au venit cei mai mulți, înainte de biserică. Am avut și pe liste suplimentare, 17 persoane. Au fost și din Buzău, și din Maramureș. Au fost și tineri, și oameni mai în vârstă”, a spus președintele secției de votare, Claudia Dorca.

Un flux continuu s-a înregistrat la secția numărul 178 din Tăuții Măgherăuș. De altfel, aceasta a fost secția cu cea mai bună prezență din oraș. Membrii comisiei au arătat că sala unde s-a desfășurat procesul electoral a fost frumos împodobită pentru a-i atrage pe votanți. Aici a fost împodobit inclusiv un brăduleț, iar sala a fost plină de culoare. “Noi am avut înscriși pe lista permanentă 1.088 de alegători. Până la ora 14 votaseră 430 de cetățeni. Pe lista suplimentară am avut 95 de votanți. Procentul e undeva la 39,52%. A fost mult mai bună prezența în comparație cu primul scrutin electoral. A fost un flux continuu”, a punctat președintele secției de votare, Mihaela Grumaz.

Și la secția 388 din Satulung au venit cetățenii pentru a-și face datoria. Până la ora 13.30, din cei 1.264 de cetățeni cu drept de vot au fost prezenți 346. În general au fost oameni trecuți de a doua tinerețe. Ei au venit după ieșirea de la biserică, a afirmat locțiitorul președintelui secției de votare, Cristina Andronic. Aici au existat și 14 solicitări pentru urna mobilă, după cum a precizat președintele secției, Raluca Ciurte.

Optimiști și nu prea…

Cetățenii care s-au prezentat la vot sunt optimiști și nu prea. Ei spun că speranța moare ultima. Totuși, oamenii par să se fi săturat să tot aștepte o schimbare în bine. Ei spun că au trecut 30 de ani de la revoluția din 1989 și lucrurile par să bată pasul pe loc.

„Sper să fie bine, să iasă cel ce trebuie să iasă. Noi tot așteptăm de 30 de ani. Tot optimiști am fost, dar văd că nu se schimbă nimic. Am venit să îmi fac datoria față de țară. Eu nu am lipsit niciodată de la vot”, a spus un cetățean din Remetea Chioarului, Mircea Mare.

La rândul său, Ioan Marian din Groși a declarat că “am fost la vot pentru că vreau să fie mai bine. De rău m-am săturat. Am prins și epoca de aur, și atunci au fost și lucruri bune, și lucruri rele. Acum suntem în mileniul al treilea, așa că tindem spre ceva mai bun și mai nou. După 42 de ani de muncă am pensie doar 1.371 lei. Guvernanții de acum sunt plini de vile, iar minerii care au coborât în subteran și nu știau dacă se mai întorc la familie, au pensie de mizerie. Sper totuși să se schimbe lucrurile în bine. Speranța moare ultima”.

Zorica Tămaș a votat si ea “pentru a fi mai bine în țară, pentru un trai mai bun pentru copii, nepoți”.

Năstaca Mihalca are 73 de ani și se ajută la mers de cârjă. Spune că a lipsit la primul tur de scrutin din cauza bolii. Acum nu a vrut să mai lipsească, așa că nepoții au ajutat-o să ajungă la secția de votare. “Mi-a fost greu să vin, dar m-au adus nepoții. Ei și-au făcut datoria față de mine, eu față de țară. Tura trecută nu am fost pentru că am fost bolnavă. Eu aștept să îmi dea o pensie mai mărișoară, să îmi ajungă și pentru medicamente. Sper să fie mai bine și acum că apoi m-oi duce și sper să le fie bine nepoților și celor care or rămânea”, a adăugat Năstaca Mihalca.

„De s-or pune oamenii pe treabă a fi mai bine”

La cei 81 de ani, Ioan din Șomcuta Mare s-a străduit să ajungă la vot. El crede că dacă românii își vor da silința la muncă, se va alege ceva bun și din țara aceasta. „Mi-a fost mai dificil să vin că nu prea mă țin picioarele, dar e soare și am venit cu drag la vot. Nu am lipsit niciodată. Sper să fie altfel. Nouă pensionarilor nu ni se dă ce ne-au spus că ne vor da. Am lucrat în subteran, nu am primit grupele de muncă decât parțial. Sper să fie mai înțelegători oamenii, mai fermi, să nu fie așa răi. Dacă nu va ieși cum am votat și eu și alții va fi mare scandal. De s-ar munci, și s-or pune oamenii pe treabă, în special tineretul a fi mai bine. Dacă nu, de unde să tot luăm împrumut?”, a concluzionat bărbatul.

Tinerii care au rămas în țară speră să nu fie dezamăgiți că nu au luat drumul străinătății. „Sper să se schimbe ceva. De aceea am și rămas în țară. Până la urmă și răul se termină la un moment dat”, a spus Alexandra Mihalca.

Să se întoarcă românii acasă să nu se mai destrame atâtea familii

De altfel, părinții, bunicii tocmai asta speră: să le vină copiii acasă. “Am venit cu gânduri bune că se va schimba ceva în viața aceasta. Avem copii plecați în străinătate, am vrea să se întoarcă acasă. Momentan nu au șanse pentru că nu au la ce să se întoarcă. Nu e ușor nici pentru copiii plecați în străinătate, nici pentru părinți. Nici dincolo nu e mai bine, dar se câștigă mai bine. Nu au ce face, pentru că nu au condiții în țară”, a punctat preotul Vasile Bud.

Și Vasile David îm­păr­tășește același gând. „Să vină cei din afara țării în România, să nu mai fim nevoiți să aducem forță de muncă din China sau nu știu de unde. Foarte multe familii se distrug din cauză că sunt plecați în străinătate. Se câștigă bani acolo, dar familia nu se bucură de banii aceia. Eu am 80 de ani. Tinerii sunt viitorul”. Livia David este și ea optimistă. „Avem nădejde că va fi mai bine. Nici până acum nu a fost atât de rău”.

Alții sunt la cealaltă extremă. Ei nu văd niciun viitor pozitiv. Au votat pentru că nu au dorit să comenteze lumea. „Ce să aștept? Nu aștept nimic. O să fie și mai rău. Mergem din rău în mai rău. Am fost să votez, să îmi fac datoria, că dacă nu mergi, lumea vorbește că nu ai votat”, a afirmat Ștefan Gavrilă Pop.