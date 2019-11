În Anglia • Carte consacrată Marii Uniri

În luna noiembrie, la prestigioasa Editură Cambridge Scholars Publishing a apărut volumul în limba engleză „100 Years since the Great Union of Romania”, coordonat de Dan Dungaciu și Viorella Manolache, volum care reunește o antologie de studii științifice referitoare la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 și la făurirea României Mari.

Printre cei care semnează capitole în această carte se numără personalități de prestigiu precum acad. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, Dan Dungaciu, director al Institutului de Științe Politice și relații Internaționale „Gheorghe I. Brătianu”, Viorella Manolache, Ion Bulei, Henrieta Anișoara Șerban, Stelian Neagoe, Ionaș Aurelian Rus, Lucian Jora ș.a.

În acest volum este inclus și un maramureșean, prof. univ. dr. Nicolae IUGA, cercetător științific asociat la Institutul de Filosofie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, cu un studiu consacrat ziarului „Sfatul”, primul ziar în limba română apărut în Sighet, imediat după Marea Unire din 1918.