Patru ani de la plecarea spre stele a lui Augustin Cozmuţa: “A venit, a sădit, a plecat”

“Augustin Cozmuţa rămâne un om de cultură care a marcat acest spaţiu cultural. Fără Augustin Cozmuţa, viaţa culturală maramureşeană e mult mai săracă”, e gândul exprimat de prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu la 4 ani de la plecarea spre “Constelaţia Scorpionului” a omului de cultură, Augustin Cozmuţa. În memoria acestuia, familia, prieteni, colegi şi colaboratori s-au întâlnit la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” din Baia Mare pentru a-l comemora pe distinsul om de cultură. În deschiderea evenimentului a fost ţinut un moment de reculegere, apoi corul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare i-au introdus pe cei prezenţi în atmosfera colindelor.

“Era mult prea bun pentru un ziar de provincie”

În cadrul manifestării a fost lansat şi volumul “Călătorie spre Constelaţia Scorpionului”, apărut la Editura Ethnologica, Baia Mare, 2019. Apariţia cărţii se datorează soţiei omului de cultură, Elena Cozmuţa, care s-a îngrijit ca postum să apară 3 volume de autor şi un altul despre cel care a fost Augustin Cozmuţa.

“Ileana Cozmuţa în 3 ani a reuşit să publice 4 cărţi, 3 de Augustin Cozmuţa şi această carte despre Augustin Cozmuţa. A găsit un sens al vieţii, ducând şi păstrând vie memoria lui Augustin Cozmuţa şi nu e puţin lucru. Aceste cărţi nu ar fi apărut fără Elena Cozmuţa”, a punctat în deschiderea discursului, prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu. Acesta a mai precizat că e convins că noua carte i-ar fi plăcut mult lui Augustin Cozmuţa.

“A apărut această carte care i-ar fi plăcut mult lui Augustin Cozmuţa în timpul vieţii. Pe lângă faptul că era foarte apreciat, era mult prea bun pentru un ziar de provincie. El însuşi mărturisea că s-ar fi simţit mult mai bine în redacţia unei reviste literare. Acest vis i s-a îndeplinit odată cu Nord Literar. Aş atrage atenţia asupra marii diversităţi abordate de Augustin Cozmuţa care a avut o solidă formaţie: a avut şi studii filologice şi studii de filozofie care l-au ajutat să se mişte pe arii foarte largi, de aici şi varietatea tematicii abordate: a fost cronicar al nordului cu o serie de judecăţi de valoare foarte precise, un cititor împătimit, cronicar literar, cronicar muzical, cronicar teatral, a abordat şi artele plastice”, a spus Gheorghe Glodeanu.

“Un om de viziune”

Despre Augustin Cozmuţa, colegul său, Gheorghe Pârja a remarcat că era “un om de viziune”. “Augustin Cozmuţa a avut neliniştea de a marca Maramureşul cu acea pagină de cultură care a rămas proverbială, care a fost miezul multor tentative de a scoate reviste culturale. A fost omul care a dat tonul şi ne-a mobilizat. A fost un om de viziune, al lucrului bine făcut”, a precizat ziaristul şi scriitorul, Gheorghe Pârja.

De asemenea, prof. dr. Delia Muntean a amintit că “oameni precum Augustin Cozmuţa sunt puncte de sprijin în eşafodajul lumii, după cum spune Terezia Filip”. “Am apucat să îl cunosc prea puţin pe omul Augustin Cozmuţa. Am cunoscut omul după ce i-am citit jurnalul şi această emoţionantă carte, despre Constelaţia Scorpionului. Sunt aici nişte urme pe care i le-au lăsat prietenii. Aşezate pe hârtie, aceste urme au de gând să iasă din timpul concret în care trăim şi să se transforme încet în fiinţe de hârtie”.

“Un cavaler al culturii maramureşene”

Managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş, Ştefan Mariş, l-a asemănat pe Augustin Cozmuţa cu un cavaler al spiritului caracterizat de altruism, generozitate. “Din primul moment în care l-am întâlnit am avut senzaţia că am întâlnit un cavaler, lucru rar în secolul nostru. Undeva prin anii 2002 l-am întâlnit şi am avut sentimentul că nu e posibil pentru că am fost obişnuit cu atâta mizerie umană, prefăcătorie, în­cât dintr-odată m-am speriat: am constatat că sunt şi altfel de oameni. Iată un cavaler al culturii maramureşene”, a declarat Ştefan Mariş. În cadrul întâlnirii au vorbit şi alţi prieteni din cercul omului de cultură, concluzia generală fiind cea a profesorului Nicolae Weisz: Augustin Cozmuţa “a venit, a sădit, a plecat”.