Cor bisericesc, la jubileu

În 1969, a luat ființă Corul „Sfânta Maria” al Bisericii Ortodoxe Române “Adormirea Maicii Domnului” din Sighetu Marmației. Cu prilejul jubileului a fost oficiată Sânta Liturghie arhierească de către Preasfinția Sa Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului în mijlocul unui sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile au fost date de corul aniversat, care a susținut și un scurt recital de pricesne, sub bagheta neobositului dirijor prof. Gheorghe Pop.

Preasfințitul Timotei a înmânat din partea Episcopiei Maramureșului și Sătmarului Diploma și Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul” în semn de înaltă apreciere și prețuire a activității corului și Consiliului Parohial. Distincții au primit și prof. Gheorghe Pop – dirijor de peste 3 decenii, prof.dr. Dorel Todea – membru al Adunării Eparhiale și consilier parohial, ing. Horia Scubli – primar și prof. univ. dr. Nicolae Iuga.

Părintele paroh și Protopop de Sighet pr. Vasile Aurel Pop a prezentat broșura tipărită cu acest prilej, o carte document apărută sub îngrijirea lui Dorel Todea.

În urmă cu 50 de ani, corul a fost înființat de regretații pr. Mihai Oprișanu, Protoiereu al Sighetului și pr. Gavril Man, paroh al bisericii aproape o jumătate de veac. Primii dirijori au fost profesorii Mihai Mitriniuc – basarabean, urmat de Teodor Borca. Din anul înființării, corul susține concertul anual de pricesne și colinde de Crăciun, ajuns în acest an la ediția cu numărul 51. Corul pe 4 voci are în repertoriu peste 80 de pricesne și cântări duhovnicești, 30 de piese închinate Maicii Domnului, și 75 de colinde locale. Este singurul cor din Maramureș care cântă prima Liturghie Ortodoxă a lui Gavril Musicescu. Cei 40 de coriști sunt de diverse profesii.