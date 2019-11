Campanie de informare la Colegiul „Vasile Lucaciu”

Cu sprijinul reprezentanților Colegiului Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, Centrul Europe Direct Maramureş a organizat joi, 28 noiembrie 2019, un nou eveniment al campaniei de informare pentru tineri „Ce face EUropa pentru mine?”.

„Ne-a fost audiență un public numeros de tineri din ciclul gimnazial și liceal, peste 100 de tineri care au fost foarte deschiși în a-și exprima opiniile cu privire la Uniunea Europeană. Am prezentant și navigat împreună prin platforma dedicată what-europe-does-for-me, am vizualizat informații legate de proiectele din județul Maramureș și cele incluse în fișele unice din secțiune „În Viața Mea”. Tinerii au înțeles menirea platformei de a demonstra impactul pozitiv al UE asupra fiecărui cetăţean, precum și exemplele prezentate de schimbări pozitive în viaţa oamenilor, realizate cu contribuţia UE. Am povestit pe scurt despre programul Erasmus+, #DiscoverEU (ne-am bucurat să auzim că unii dintre participanți s-au înscris deja în acest program) și Corpul European de Solidaritate”, declară reprezentanţii Europe Direct Maramureş. La finalul sesiunii de informare, Fundația CDIMM Maramureș a făcut o prezentare a proiectului ROBOT4ALL, finanțat prin Programul Erasmus+. Scopul general al acestui proiect este de a crea o strategie de integrare a programării și roboticii în școlile care oferă educație profesională.