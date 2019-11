Corul bisericii “Adormirea Maicii Domnului” Sighetu Marmației – 50 de ani de activitate – 1969-2019

Corul bisericii Ortodoxe Române “Adormirea Maicii Domnului” din Sighetu Marmației a împlinit anul acesta 50 de ani de activitate neîntreruptă, chemându-i la rugăciune, duminică de duminică, pe credincioși, precum și în marile sărbători de peste an.

Sărbătoarea corului, care a avut loc duminică, 24 noiembrie 2019, a fost aureolată de Sfânta Liturghie săvârșită, din încredințarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, de către Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, în mijlocul unui sobor de preoți și diaconi și al unui număr mare de credincioși.

A urmat un scurt recital de pricesne al corului prin care a demonstrat valoarea repertoriului și a interpretării muzicale.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a înmânat corului și Consiliului Parohial, din partea Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, Diploma și Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul” în semn de înaltă apreciere și prețuire a activității. În acest cadru sărbătoresc au mai fost acordate următoarele distincții: “Crucea Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș” profesorului Gheorghe Pop – dirijor și prof. dr. Ioan Dorel Todea – consilier parohial și membru al Adunării Eparhiale; Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul” domnului primar ing. Horia Scubli și prof. univ. dr. Nicolae Iuga.

Părintele protopop Vasile Aurel Pop, parohul bisericii, inițiatorul și organizatorul sărbătorii, a prezentat cartea tipărită cu acest prilej, o carte document, micromonografie a bisericii “Adormirea Maicii Domnului” și mai ales o prezentare amplă a activității corului, cu fotografii și materiale inedite.

Evenimentul a avut loc cu binecuvântarea Preasfințitului Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

În toți acești 50 de ani de existență neîntreruptă, în care dialogul preoților și credincioșilor s-a armonizat perfect în rugăciune și închinare, corul bisericii a avut și continuă să aibă un loc și un rost aparte.

Încă de la începutul anului 1969, se simțea nevoia înființării în Sighetu Marmației a unui cor religios. Câțiva credincioși entuziaști, în frunte cu regretații, de veșnică amintire, părintele Mihai Oprișanu, protoiereu al Sighetului aproape 30 de ani, și părintele Gavril Man, paroh al bisericii “Adormirea Maicii Domnului” timp de aproape o jumătate de veac, cu sprijinul și efortul doamnei preotese Elena Oprișanu, au închegat un grup coral sub bagheta profesorului, compozitorului și dirijorului Mihai Mitriniuc, urmat de Teordor Borca și de prof. Gheorghe Pop (care are peste 30 de ani de dirijat la acest cor).

În cei cincizeci de ani, corul a participat la Sfânta Liturgie, la numeroase concerte de pricesne sau de colinde, la pelerinaje, la cele mai importante sărbători religioase de peste an, căpătând notorietate și respect pentru munca depusă, pentru repertoriul bogat, pentru dăruire. În prezent, corul are în repertoriu peste 80 de pricesne și cântări duhovnicesti, 30 de piese închinate Maicii Domnului și 75 de colinde locale.

Pe lângă serviciile duminicale și participarea la marile sărbători de peste an, corul susține anual un concert de colinde prin care promovează cu consecvență colinda autentică religioasă locală, culeasă și prelucrată de către dirijorul corului. Din 1999, anual, corul are câte un concert de “Florii” împreună cu grupul vocal al copiilor, intitulat “Osana”, unde este prezentat un repertoriu adecvat momentului, Sfântul și Marele Post al Paștilor. Tot din anul 1999, de hramul Sfintei Biserici “Adormirea Maicii Domnului”, corul susține un concert închinat Sfintei Fecioare Maria, având în repertoriu peste 30 de cântări duhovnicești în cinstea Maicii Domnului.

Coriștii, de diferite profesii și vârste, care participă cu entuziasm, dăruind din timpul și talentul lor, la Sfânta Liturghie din duminici și sărbătorile importante, merită o înaltă apreciere și prețuire!

La mulți ani Corului Bisericii Ortodoxe Române “Adormirea Maicii Domnului” din Sighetu Marmației !

Prof. Dr. Dorel Todea,

directorul Centrului Cultural Sighetu Marmației