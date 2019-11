În Baia Mare s-a deschis Selgros Cash & Carry

Selgros Cash & Carry România este unul dintre cei mai importanți jucători de talie europeană din comerțul autohton și a intrat pe piața românească în 2001, prin deschiderea primului magazin în Brașov, unde se află și sediul administrației centrale, rețeaua extinzându-se apoi de la an la an. În prezent, la nivel național, Selgros deține 22 de magazine prezente în marile orașe, 3 dintre acestea fiind operate pe un format mic, de circa 4.000 mp, restul fiind pe formatul clasic. Ultimul trimestru al anului 2019 se încheie pentru Selgros în expansiune, prin deschiderea unui nou magazin în Baia Mare, cu un format nou de 6.000 mp.

În 2011, Selgros a intrat în portofoliul Transgourmet Holding AG, a doua cea mai mare reţea B2B şi food service din Europa, cu operaţiuni în șapte țări europene: Elveţia, Franţa, Germania, Austria, Polonia, România şi Rusia. Cu sute de mii de clienți, mii de furnizori și comunități puternice locale, Selgros este partenerul de încredere al gastronomilor, comercianţilor şi micilor întreprinzători particulari, precum și al clienților finali, asigurând pentru aceştia atât cele mai bune servicii, cât și un sortiment bazat pe calitate şi prospeţime. Serviciile personalizate de distribuție pentru clienții gastronomi, accesul facil în magazine, inclusiv al clienților finali, cu ajutorul cardului Selgros și lansarea aplicației sunt doar câteva dintre obiectivele realizate în ultimii ani pentru implementarea unei strategii orientate constant către nevoile consumatorilor noștri. În prezent, Selgros deserveşte clienţii gastro prin intermediul a 19 puncte de distribuţie, poziţionate strategic pentru a acoperi aproape întreg teritoriul ţării şi lucrăm la optimizarea proceselor aferente acestui serviciu. Cel mai recent dintre conceptele proprii Selgros, ce a făcut de-a lungul timpului deliciul oricărui pasionat de bună­tățuri, este Bistro Gourmet. Un spațiu amplasat în incinta magazinului Selgros Brasov, care oferă zi de zi spectacole culinare live, prin care produsele și ingredientele achiziționate se transformă, prin măiestria chefilor, în delicii greu de refuzat.

În același timp, magazinul din Baia Mare are integrat un spațiu destinat gurmanzilor, în care binecunoscutele concepte Pauza Mică și Bistro Gourmet se completează, oferind o experiență gastronomică deosebită celor care vizitează magazinul. Bistro Gourmet din Baia Mare este a doua unitate de acest gen deschisă de Selgros, proiectul pilot lansat la Brașov anul trecut bucurându-se de un succes deosebit.

Bistro Gourmet face dovada faptului că oferta noastră de produse de calitate superioară, destinată îndeosebi profesioniștilor HoReCa, acoperă înaltele exigențe ale bucătăriei de top și că se poate găti haute-cuisine exclusiv cu produse Selgros, la prețuri competitive atât la raft, cât și pe farfurie. Conceptul are la bază cel mai dur test de validare – cel al clienților noștri și al calității produselor marcă proprie Transgourmet (Premium, Quality, și Economy).

Calitate și prospețime pentru pasionații de bunătățuri

Selgros a implementat un sistem complex de asigurare a calității și siguranței produselor alimentare, definit de standardul european ISO 22000. Controlul calității tuturor produselor și serviciilor este un proces continuu în cadrul companiei, care se desfășoară pe tot parcusul fluxului intern, de la alegerea furnizorilor până la recepția mărfii, condițiile de păstrare, aspectul general și închiderea ciclului prin facturare. Exigența proceselor interne existente se reflectă în calitatea produselor și a serviciilor oferite, clienții noștri beneficiind de o gamă variată de produse, de preparatele din carne, de cea mai bună calitate din raioanele de Carmangerie Proprie și serviciile specializate de consiliere. Varietatea de produse și servicii nu se limitează doar la raioanele de carne, în cadrul magazinelor existând și pescării cu o varietate de specii de peşte, provenind din diferite țări. Fiecare Pescărie Selgros oferă servicii de eviscerare, curățare și filetare gratuite, cu respectarea normelor în vigoare. Pasiunea Selgros reflectată în serviciile și produsele oferite nu se oprește la nivel de magazin, ci merge mai departe, inspirând atât profesioniștii, cât și pasionații în tainele artei gastronomice.