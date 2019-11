În Tg. Lăpuș, transportul elevilor navetiști este gratuit

În orașul de la poalele Muntelui Țibleș sosesc din toată Țara Lăpușului și nu numai de aici, în fiecare dimineață, sute de elevi navetiști care frecventează cursurile la liceele „Petru Rareș” și „Grigore C. Moisil”.

Și pentru acest an școlar, pentru elevi s-au asigurat mijloace de transport pe toate zonele (dus-întors).

Primăria, la inițiativa primarului Mitru Leșe, a pus la dispoziția elevilor care fac naveta din cele 13 sate aparținătoare, 4 microbuze de 16 plus 1 locuri. La volanele acestora se află conducători auto profesioniști, responsabili. Viorel Nodiș, manager de transport, Valentin Faur, Doru Oana și Cristi Pop au grijă ca mașinile să fie bine întreținute, cu aer condiționat și căldură. Transportă copii de la grădinițe și elevi din clasele I-XII, iar pentru profesorii și elevii navetiști, pe traseul Tg. Lăpuș – Baia Mare, există două firme de transport cu 12 microbuze, de 9-19 locuri, care asigură transportul.