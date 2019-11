Mai trebuie bani pentru Barajul Runcu

Barajul Runcu va fi finalizat…”la anul și la mulți ani”. Oficialii Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș (SGA) au prezentat în cadrul ședinței Colegiului Prefectural din această lună un raport cu lucrările efectuate din fonduri proprii.

Șef Birou Exploatări în cadrul SGA Maramureș, Livia Negrea, a declarat că în acest an au fost realizate investiții proprii și la Barajul Runcu. Ea a dat de înțeles că mai e nevoie de bani pentru finalizarea lucrărilor, dar nu a dat alte detalii legate despre nevoile financiare sau despre când ar putea fi încheiată investiția la acest obiectiv.

“Investiții din surse proprii am realizat la Barajul Runcu și amenajare râu Săsar în Baia Mare. S-au cheltuit 750.000 lei la Săsar și 949.000 lei la Runcu. Ar trebui mai mare atenție financiară pentru obiectivele mari de investiții în vederea finalizării lor. Dacă s-ar finaliza investiția de la barajul Runcu, am rezolva alimentarea cu apă în zona Sighet”, a punctat Livia Negrea (foto).

În rest, s-au efectuat lucrări de întreținere pe cursurile de apă neamenajate, la diguri, dar și reparații curente la obiectivele aflate în administrare. SGA Maramureș gestionează 70 km de diguri, 240 km de apărări și consolidări de maluri.