Record istoric în privința ratei șomajului din Maramureș

Mai puțini șomeri în Maramureș. Oficialii Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș (AJOFM) au constatat o diminuare a ratei șomajului în prima parte a anului. La fel s-a întâmplat și în trimestrul al treilea. Conducerea AJOFM spune că e cea mai mică rată a șomajului din ultimii 26 de ani.

“Avem cea mai mică rată a șomajului din ultimii 26 de ani. Este un record istoric. Raportat la nivel național, rata șomajului este sub rata medie la nivel național, mai mică cu 0,11 puncte procentuale în septembrie. În primele luni ale anului 2019, rata șomajului a avut o evoluție descrescătoare, înregistrând o scădere de 0,11 pp față de începutul anului, de la 3,21 % în luna ianuarie a.c., la 3,10 % în luna aprilie. Începând cu luna iunie, rata șomajului are o ușoară creștere până în luna august, de la 3,11% la 3,29 %. Trimestrul al III-lea a înregistrat o rată a șomajului în scădere sub pragul de 3%, ajungând la cele mai mici valori din ultimii 26 de ani respectiv 2,78% la 31 octombrie”, a declarat directorul executiv al AJOFM Maramureș, Oana Oșanu.

Cel mai mare număr de șomeri este semnalat în zona Baia Mare și Sighetu Marmației, iar cel mai mic număr în zona Târgu Lăpuș. Pe de altă parte, rata șomajului masculin s-a situat, pe tot parcursul celor 10 luni, sub cea înregistrată în rândul femeilor. „A crescut rata șomajului în rândul bărbaților, fiind de 54%, în ușoară creștere față de anul trecut. Se pare că femeile au fost mai active față de anul trecut”, a mai spus Oana Oșanu.

Numărul total al șomerilor înregistrați a avut, de asemenea, o evoluție descrescătoare, pornind de la 6.377 în luna ianuarie până la 5.528 în luna octombrie, care este de altfel minimul celor zece luni din anul 2019. În ceea ce privește numărul șomerilor beneficiari de ajutor de șomaj, acesta a scăzut de la 1.168 șomeri câți erau înregistrați în luna ianuarie până la 998 șomeri beneficiari de indemnizație de șomaj în luna octombrie a acestui an. Statisticile mai indică faptul că cele mai multe persoane fără loc de muncă provin din mediul rural (54,26%).