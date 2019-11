SENAT • Închisoare pentru neplata impozitelor și contribuțiilor

Marți, Senatul a adoptat tacit propunerea legislativă, inițiată de senatorul PSD Eugen Teodorovici, care prevede că reținerea și neplata la timp a impozitelor și contribuțiilor la bugetul de stat se pedepsește cu închisoare de la un an la 6 ani.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

Deși proiectul are raport de admitere cu amendamente din partea Comisiei de buget a Senatului, prin care se eliminase reglementarea potrivit căreia neplata impozitelor și contribuțiilor se pedepsește cu închisoare de la un an la 6 ani, pentru că nu a primit votul plenului până în 6 noiembrie, când s-a împlinit termenul de dezbatere în Senat, actul normativ a fost transmis Camerei Deputaților în forma inițiatorului.

Printre taxele enumerate în anexă se află: „impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o altă persoană juridică română, impozitul pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală, impozit pe venitul din salarii și asimilate salariilor, impozitul pe veniturile din arendă, impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi, impozit pe veniturile sub formă de dividende, impozitul pe veniturile din pensii, contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări sociale de sănătate, impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți, impozit datorat pe venitul din transferul proprietăților imo­biliare din patrimoniul personal, contribuția la Fondul pentru mediu”.