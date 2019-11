Succes concludent

CS Minaur Baia Mare – CSM Vaslui 30-21 (15-11)

Minaur a revenit pe locul secund (cu un meci în plus) după victoria repurtată joi seara în Sala de Sport a Şcolii Nr. 5 „Vasile Alecsandri” împotriva celor de la CSM Vaslui, 30-21 (15-11), contând pentru etapa 12 din Liga Zimbrilor. Un succes categoric, în dauna unui adversar ce s-a aflat la conducere o mare parte din prima repriză, restul jocului fiind controlat, fără probleme, de băimăreni.

CSM Vaslui a venit în Baia Mare optimist şi pasenţa le-a ieşit până în minutul 19, având avantaj şi de două goluri, 4-6 (10′), 5-7 (12′), 6-8 (13′). În minutul 19, de la scorul de 9-10, Minaur a marcat de trei ori la rând, 12-10 (25′) şi totul a început să reintre în normal. Ba, mai mult, diferenţa a crescut la plus patru până la pauză, 15-11, semn că formaţia noastră a tratat meciul cât se poate de serios. Aşa se face că debutul părţii secunde ne aparţine în totalitate, distanţa crescând şi mai elocvent, 17-11 (32′), 21-13 (37′). A urmat, totuşi, şi un moment de relaş din partea băieţilor lui Stephane Plantin, CSM Vaslui a încercat să se apropie, dar nesemnificativ, 23-18 (47′), 24-19 (50′). Finalul ne aparţine, ne distanţăm clar şi obţinem o victorie la nouă lungimi, 30-21, însă avem nevoie de o serie pozitivă şi în celelalte jocuri rămase din acest an. • Sala de sport a Şcolii Nr. 5 „Vasile Alecsandri”. Spectatori, aproximativ 400. • Arbitri: Marius Ghiorghişor (Bucureşti) / Marian State (Buzău). Observator FRH: Doru Manea (Bucureşti). • Aruncări de la 7 m: 5-5 (transformate 2-3; au ratat Csepreghi 2, Kotrc, respectiv Karamishev şi Acatrinei). Minute de eliminare: 8-14. • CS Minaur Baia Mare: Ciobanu (1 intervenţie), Ţenghea (12 intervenţii) – Csepreghi 6 (2 din 7 m), Kotrc 5, Coric 4, Haiduc 3, Mureşan 3, Vojvodic 3, Bera 2, Căbuţ 2, Brajovic 1, Cristescu 1, Nagy, Botea, Buzle, Buşecan. Antrenori: Stephane Pla­n­tin, Alexandru Sabou şi Răzvan Pop. • CSM Vas­lui: Petrilă (10 intervenţii, a apărat 2 de 7 m), Erhan (3 intervenţii, a apărat un 7 m), Pralea – Carali 6, Acatrinei 5, Amihăesii 4 (1 din 7 m), Karamishev 2 (din 7 m), Cîrchea 1, Cumpănici 1, Petrea 1, Polocoşer 1, Dragon, A. Popa, Khadkevich, Voinea. Antrenor: Leonard Bibirig.