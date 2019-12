În fiecare an, la 1 decembrie este marcată Ziua mondială de luptă împotriva HIV/SIDA, prin activităţi menite să arate solidaritatea populaţiei din întreaga lume în lupta împotriva sindromului HIV, în oferirea de suport persoanelor care suferă de această boală şi în comemorarea persoanelor care au murit din această cauză. Ziua mondială de luptă împotriva HIV/SIDA se desfăşoară sub sloganul „Rock the Ribbon Together”, dorind să se transmită mesajul de solidaritate cu persoanele diagnosticate cu HIV, de a creşte prevenţia, de a pune capăt izolării şi singurătăţii acestor persoane şi de a le susţine. Campania constă în cumpărarea de fundiţe roşii de pe site-ul https://www.nat.org.uk/ourshop.

Ziua se marchează, pe de o parte, pentru a sărbători reuşita referitoare la accesul crescut la tratament şi servicii de prevenţie. Pe de altă parte, se are în vedere conştientizarea efectelor devastatoare ale SIDA şi susţinerea măsurilor de combatere a acesteia. În fiecare an, se desfăşoară campanii pentru a atrage atenţia asupra riscurilor de transmitere a virusului HIV şi asupra posibilităţilor actuale de prevenţie şi tratament. Tema zilei este aleasă de Comisia campaniei mondiale de luptă împotriva SIDA, după consultări cu societatea civilă şi organizaţii şi agenţii guvernamentale implicate în prevenirea şi tratarea HIV/SIDA.

Primul pacient cu SIDA a fost raportat în 1981

Potrivit unei statistici din 2018 a centrului Naţional de Evaluare şi Promovare a Stării de Sănătate din România, la nivel mondial 36,9 milioane persoane trăiesc cu HIV, dintre care 35,1 milioane adulţi (15 ani şi peste) şi 1,8 milioane copii (vârsta sub 15 ani).

Virusul Imunodeficien­ţei Umane (HIV) este un virus care afectează celu­lele albe ale sângelui care protejează împotriva infecţiilor. Celulele infectate devin astfel producătoare ale virusului şi după o perioadă mor. Virusurile nou produse circulă în sânge, căutând noi celule pe care să le infecteze, numărul de celule albe din organism scăzând treptat şi împreună cu acestea şi imu­nitatea. După o perioadă, organismul pierde capacitatea de rezistenţă chiar şi în faţa celor mai comune boli.

SIDA (Sindromul Imu­nodeficienţei Dobândite) apare atunci când numărul de limfocite CD4 scade, imunitatea este grav afectată, organismul nu se mai poate apăra împotriva altor virusuri şi bacterii, astfel încât infecţia cu HIV se agravează. SIDA poate să apară chiar la mai mult de zece ani de la infectarea cu virusul HIV. De asemenea, supravieţuirea după instalarea sindromului poate fi de mai mulţi ani, dacă tratamentul este adecvat.

În prezent, nu există un antidot împotriva HIV şi a SIDA, dar există tratamente care îmbunătăţesc calitatea vieţii şi prelungesc speranţa de viaţă a persoanelor seropozitive. Tratamentul destinat pacienţilor infectaţi cu HIV constă în antiretrovirale (ARV), denumirea venind de la tipologia virusului HIV-ul, care este un retrovirus. Experienţa de peste 30 de ani în ges­tionarea bolii mai arată că singura modalitate eficientă de eradicare a HIV/SIDA o constituie prevenirea, pentru care este importantă cunoaşterea riscurilor unor relaţii sexuale libertine şi a utilizării injecţiilor cu ace nesterilizate.

În iunie 1981, cercetătorii din Statele Unite au raportat primul pacient cu SIDA, iar în câţiva ani, epidemia s-a răspândit în toată lumea. Statisticile OMS arată că circa 36,9 milioane de persoane din întreaga lume sunt infectate cu necruţătorul virus. În acelaşi timp, numărul de persoane aflate sub tratament cu antiretrovirale este, la nivel mondial, de 15,8 milioane de persoane.

16.000 de persoane infectate cu SIDA trăiesc în România

Conform OMS, în România, în iulie 2018, existau 16.000 persoane infectate cu HIV (prevalenţă 0,1%). Au fost înregistrate 660 de noi infecţii HIV. Numărul cazurilor de co-infecţie HIV-TBC a fost de 370, iar numărul persoanelor infectate care primesc ART a fost de 12.400. Mai puţin de 200 de decese au fost cauzate de HIV/SIDA.