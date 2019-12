18.000 tone de material antiderapant pentru rețeaua de drumuri de interes județean pentru iarna 2019-2020

În ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș, din luna noiembrie, s-a aprobat Programul operativ și de măsuri privind asigurarea condițiilor de circulație pe rețeaua de drumuri de interes județean în iarna 2019-2020.

Programul privind domeniul drumurilor județene a fost propus de SC Drumuri Poduri Maramureș-SA, în virtutea gestiunii Serviciului de administrare a domeniului public al județului Maramureș.

Cantitatea de material antiderapant necesară pentru sezonul de iarnă a fost estimată la 9.000 tone de sare și 5.625 mc (9.000 tone) nisip, stabilite la un amestec de 1:1. Totodată, au fost stabilite 4 niveluri de intervenție, în funcție de importanța căilor de comunicație.

De întreținerea tronsoanelor de drumuri județene, care fac obiectul investițiilor PNDL și POR, vor fi responsabili antreprenorii generali ai acestora, conform contractelor de execuție menținându-se starea de viabilitate corespunzătoare pe perioada de iarnă 2019-2020.

Stocuri suficiente de materiale antiderapante

Având în vedere prognoza meteorologică, respectiv precipitații sub formă de ninsoare, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș sunt urmărite activitățile prevăzute și stabilite în planul de măsuri pentru perioada sezonului rece.

Secția de Drumuri Naționale Baia Mare are în stoc peste 5.900 tone de sare, 47 tone clorură de calciu și 28 tone de nisip, respectiv carburantul necesar pentru efectuarea acțiunii de deszăpezire.

Sunt operaționale și pregătite pentru intervenție 36 de utilaje.

Societatea care asigură practicabilitatea sectoarelor de drumuri județene are în stoc 2.500 tone sare, 3.000 tone nisip, carburant și 15 utilaje operaționale – a precizat președintele CJSU Maramureș, prefect Vasile Moldovan.

Zăpadă pe Gutâi şi Prislop

De la primele ore ale dimineţii, a început să ningă în Pasul Gutâi și în Pasul Prislop. În Pasul Gutâi s-a intervenit preventiv cu material antiderapant.

Cetățenii care se confruntă cu probleme în trafic din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile pot apela telefonul unic de urgență 112, respectiv Dispeceratul Secției de Drumuri Naționale, la telefon 0262211789.

Aviz conducătorilor auto!

Pe timp de iarnă sunt necesare măsuri speciale de precauţie!

Având în vedere faptul că, în această perioadă este posibil ca partea carosabilă să fie acoperită de zăpadă sau polei, conducătorii de autovehicule sunt sfătuiţi să circule, atât în localităţi cât şi în afara acestora, cu o viteză care să permită oprirea în siguranţă.

În cazul în care partea carosabilă este alunecoasă, pentru a încetini trebuie folosită frâna de motor. În niciun caz nu trebuie bruscate comenzile!

Pentru a putea opri în condiţii de siguranţă atunci când autovehiculul care circulă în faţă frânează brusc, trebuie mărită distanţa în mers.

Poliţiştii vă reamintesc că, utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri aco­perite cu zăpadă, gheaţă sau polei, iar autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante.

În condiţiile unui trafic aglomerat, precipitaţiile, sub formă de lapoviţă sau ninsoare, precum şi vântul puternic pot determina apariţia unor blocaje rutiere temporare. Păstraţi-vă calmul, nu uitaţi de politeţea rutieră şi nu blocaţi intersecţiile.

Şi pietonilor li se recomandă să-şi sporească atenţia, să evite pe cât posibil folosirea părţii carosabile, mai ales după lăsarea întunericului şi în condiţii de vizibilitate redusă, să se asigure temeinic înaintea traversării drumurilor.

Maşină răsturnată pe plafon în Nistru

Luni, cu puţin înaintea orei 14, în Nistru, în zona podului de la lac, a avut loc un accident rutier. O maşină s-a răsturnat pe plafon iar o persoană a rămas încarcerată. Au intervenit un echipaj de descarcerare şi unul de la Serviciul de ambulanţă, însă la sosirea acestora victima ieşise din autovehicul. Bărbatul, în vârstă de 52 de ani, a refuzat transportul la spital.

O altă răsturnare pe… plafon în Borcut

Tot luni, după ora 14, la intrarea în localitatea Borcut, lângă Târgu Lăpuş, un alt autoturism s-a răsturnat pe plafon, însă nu au fost victime.

Căruţă răsturnată

O căruţă s-a răsturnat în Bocicoel, pe deal, la ieşire spre Vişeu de Sus, iar o persoană a fost blocată sub ea. Au intervenit echi­pajele de prim ajutor.

Accident rutier cu 4 victime în Săpânţa

Accidentul s-a produs duminică, în jurul orei 15, în Săpânţa.

Au fost implicate 2 autoturisme, au rezultat 4 victime, printre care un copil, de 10 ani, cu suspiciunea de fractură fe­mur, care a fost transportat la spitalul din Sighetu Marmaţiei.