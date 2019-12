Copiii de la Grădiniţa nr. 27, de 1 Decembrie la muzeu

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 27 Baia Mare a ales să sărbătorească ziua de 1 Decembrie la Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș.

Astfel, în cadrul proiectului local ,,Hai să dăm mână cu mână”, s-a desfăşurat acţiunea ,,Mândri că suntem români”. Cadrele didactice care au organizat acest eveniment – prof. Alexandrina Botiş (director Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 27 Baia Mare), prof. Alina Brânduşan (grupa mare C), prof. Alexandra Boiciuc şi prof. Cristina Meseşan (gru­pa mică C Step by Step) şi prof. Maria Botiş (gru­pa mare de la Grădinița cu Program Normal nr. 37, structură a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 27 Baia Mare) – au gândit acțiunea în cel mai mic detaliu. Scopul acestei activităţi a fost marcarea Zilei Naţionale a României într-un mod inedit, participarea activă a familiei, alături de educatoare în activitatea organizată de grădiniţă, precum şi iniţierea unor acţiuni comune pentru sărbătorirea unor evenimente speciale. Cu ajutorul părinţilor, copiii de la grupa mică au confecţionat steguleţe tricolore, iar cei de la grupele mari au realizat cocarde tricolore. Seara s-a încheiat cu o horă a unirii la care au luat parte toţi participanții la acțiune.