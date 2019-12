PS Vasile, la Șișești: „Este datoria noastră să lăsăm o țară mai bună celor care vor veni după noi”

„Biserica Unirii tuturor românilor” din Șișești, așa cum a fost numită de către ctitorul său, părintele Vasile Lucaciu, a îmbrăcat, ca în fiecare an de 1 Decembrie, straie de sărbătoare și s-a pregătit să primească numeroșii credincioși veniți să celebreze aici cea de-a 101-a aniversare a României Mari.

Tricolorul atârnat pe fațada bisericii, precum și coroanele, jerbele de flori depuse la mormântul Leului de la Șișești au introdus participanții în acel climat de sărbătoare națională care te face și mai iubitor și mai responsabil de ceea ce se întâmplă în jurul tău și în țara ta. Ziua a început cu Sfânta Liturghie Arhierească, celebrată de Preasfințitul Vasile Bizău, împreună cu părintele pa­roh, Gabriel Horț, și un sobor de preoți din Eparhie. La finalul Sfintei Liturghii, s-a oficiat, ca în fiecare an, ritualul parastasului și depunerea de coroane la mormântul părintelui Vasile Lucaciu, îndrăzneț luptător pentru drepturile românilor din Transilvania și pentru Ma­rea Unire. În cuvântul de învăță­tu­ră, pornind de la Evanghelia Duminicii, Preasfințitul Vasile Bizău, episcopul greco-catolic de Maramureş, a vorbit despre responsabilitatea cu care noi, creștinii, trebuie să ne înmulțim talanții primiți de la Domnul și să avem grijă, mai întâi de sufletul nostru, dar să nu uităm de responsabilitatea față de țara pe care o lăsăm moștenire copiilor noștri: „Azi suntem în sărbătoarea națională a României și privim cu o anumită reverență spre trecut, pentru jertfa ce­lor care au crezut într-un ideal și care au împlinit un vis, acela de a dărui o țară copiilor lor, o țară întregită. S-au gândit și înspre viitor și chiar dacă a trebuit ca ei să se jertfească, au hotărât să lase ceva mai bun după ei. Rămâne și datoria noastră să privim înspre viitor, ca să lăsăm o țară mai bună celor care vor veni după noi”. Un alt moment solemn a fost cel al intonării Imnului Național, urmat de un program cultural-artistic, în cadrul căruia au urcat pe scenă: copiii Şcolii Gimnaziale “Vasile Lucaciu” din Șișești, Ansamblul Folcloric “Vasile Lucaciu” din Lucăceni, Ansamblul “Vasile Lucaciu” din Șișești, Adriana Țura, Georgiana Ghișa, Maria Luiza Mih, Monica & The New Band. Evenimentul a fost organizat de către Parohia greco-catolică Șișești, în colaborare cu Primăria Șișești.