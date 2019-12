Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare

Duminică, 1 Decembrie 2019, a XVI-a după Rusalii, când românii sărbătoresc și Ziua Națională a României, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în fruntea unui sobor important de preoți și diaconi și a participat la manifestările prilejuite de Ziua Națională și Marea Unire de la Alba Iulia.

Sfânta Liturghie Arhierească

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhiel social-filantropic și misionar și mare eclesiarh al Catedralei Episcopale, Pr. Viorel Bud, Pr. Vasile Botiș, Pr. Prof. Florin Hoban, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, Pr. Florin Bălan, slujitori ai Catedralei, Pr. Dr. Andrei Baboșan din Tg. Lăpuș, Pr. Ovidiu Botoș, de la Spitalul Județean, arhidiaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran.

Catedrala a fost arhiplină de credincioși, veniți din toate părțile municipiului și chiar din afara lui. Între ei s-au aflat și unii oficiali ai municipiului și județului, deoarece pe bulevardul din fața Catedralei urmau să se desfășoare, după Sfânta Liturghie Arhierească, manifestările oficiale dedicate Zilei Naționale a României și aniversării Marii Uniri.

Cuvântul de învățătură

La momentul pricesnei, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a rostit un frumos și cuprinzător cuvânt de învățătură, pornind de la pericopa evanghelică a duminicii, a înmulțirii talanților, dar și asupra harismelor pe care le primesc creștinii de la Dumnezeu și despre înmulțirea lor încă de pe vremea Sfinților Apostoli, care, prin înmulțirea lor au înnobilat lumea.

„În pilda talanților, Mântuitorul ne arată că așteaptă de la fiecare dintre noi să sporim talanții pe care i-am primit, mai mult sau mai puțin, și să lucrăm spre binele comun, spre binele celuilalt, cu darurile pe care le-am primit, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. În ce privește poporul nostru român, cred că pilda talanților poate fi aplicată în felul următor: primind sămânța Evangheliei de la Sfântul Apostol Andrei, părinții Bisericii noastre, ierarhii vrednici, păstorii de suflete anonimi din fiecare comunitate, marii noștri voievozi creștini, marii noștri domnitori, între care unii au fost trecuți în rândul sfinților, alături de ierarhi, de preoți și de credincioșii obișnuiți, au lucrat cu talanții încredințați de Dumnezeu și i-au folosit în slujba poporului român celui drept credincios. Prin această lucrare spornică, prin lucrare harnică și prin lucrare dăruitoare și prin rugăciuni multe, prin jertfe și prin sacrificii au reușit să ne dăruiască un neam binecuvântat, o țară binecuvântată și împodobită de locașuri sfinte, de biserici, de mănăstiri, de răstigniri. Ne-au dăruit o națiune română demnă, respectată și nobilă, pentru că noblețea nu vine de la bogăție și de la statutul social, ci noblețea vine de la credința în Hristos, de la credința creștină. Suntem o țară întreagă și o datorăm celor care s-au sacrificat, care au cultivat de-a lungul secolelor idealul unității și conștiința uni­tă­ții românilor din cele trei provincii, în primul rând în biserici, apoi în școală, în cuvintele lor frumoase și binecuvântate prin care au păstrat viu idealul și flacăra unității noastre. Iată, astăzi Îi mulțumim Bunului Dumnezeu la 101 ani de la Marea Unire pentru darul pe care ni l-a făcut, pentru România frumoasă și binecuvântată, pentru o țară creștină, pentru un popor vrednic, harnic și darnic, pentru un popor ospitalier, care înțelege să-L urmeze și să-L iubească pe Hristos, să-și prețuiască Biserica și Altarele, să-și iubească valorile sfinte, să-și întemeieze familii, comunități creștine, să aducă țării noastre un dar sfânt prin fiecare dintre familiile noastre creștine prin nașterea de prunci. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această zi și-L rugăm ca să păstreze țara noastră întreagă și națiunea românească creștină pentru ca să putem să dăm răspunsul cel bun în fața lui Dumnezeu la Dreapta Judecată, când ne va întreba cum am lucrat cu talanții pe care ni i-a încredințat.”

Manifestările de Ziua Națională a României și Marea Unire

După încheierea Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin și soborul de preoți și diaconi slujitori, tineri teologi cu ripide și Drapelul Național, cărora li s-au adăugat și preoții militari din municipiul Baia Mare, au participat, în prezența unei mulțimi de aproape 10.000 de credincioși, la manifestările legate de aniversarea Marii Uniri de la Alba Iulia și Ziua Națională a României, care s-au desfășurat după regulamentul militar pe bulevardul Unirii din fața Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”.

După prezentarea onorului prefectului județului Vasile Moldovan de către Detașamentul de onoare și intonarea Imnului Național al României, a urmat slujba Te-Deum-ului oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, prin care s-a adus mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra poporului român prin Marea Unire de la Alba Iulia, prin păstrarea credinței creștine și harismele revărsate asupra credincioșilor români.

„Iată că Dumnezeu ne-a dăruit o singură țară, pentru care an de an îi mulțumim pe 1 Decembrie, a spus Întâistătătorul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Îi mulțumim înălțându-i rugăciuni și Îi mulțumim adunându-ne împreună. Mi se pare că conștientizăm că numai unirea face puterea. N-a fost niciodată la Întâi Decembrie în Baia Mare atât de mult popor. Conștientizăm pericolele care ne pândesc și tot ce se întâmplă în jurul nostru. Și faptul că suntem aici atât de mulți, aproape ca la Alba Iulia, însemnează că poporul român simte. Intuiția și instinctul poporului român a fost întotdeauna inspirat de Dumnezeu. Vă mulțumim că sunteți atât de mulți aici la streașina Catedralei noastre, care este monumentul și emblema municipiului Baia Mare și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea lumină, înțelepciune, unitate și putere, și pace ca să păstrăm această moștenire, țara noastră întreagă, așa cum ne-au lăsat-o înaintașii, ca s-o putem lăsa urmașilor urmașilor noștri creștină, unită, demnă, respectată, o țară de prestigiu, cu un popor liber și demn, care să fie alături de celelalte popoare ale Europei și să aducem în Europa aceasta civilizată și creștină aportul nostru”, a spus în încheiere Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Au urmat luările de cuvânt ale prefectului Vasile Moldovan, președintelui Gabriel Valer Zetea al Consiliului Județean Maramureș și al primarului Cătălin Cherecheș al Băii Mari, defilarea unităților militare și ale Ministerului de Interne cu tehnica din dotare, iar după încheierea acestuia, a urmat defilarea celor 7 căruțe trase de cai care au urmat, anul trecut, la un secol de la Marea Unire, traseul parcurs de maramureșeni în 1918, cu credenționalele, spre Marea Adunare de la Alba Iulia, care a declarat Marea Unire.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”