În 6 și 7 decembrie, o nouă ediție a Târgului Firmelor de Exercițiu „Rivulus Dominarum Tineret”

Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare în parteneriat cu CNDIPT – Departament ROCT, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Camera de Comerț și Industrie Maramureș și Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Baia Mare va organiza, în 6 și 7 decembrie, cea de-a XIII-a ediție a Târgului Firmelor de Exercițiu „Rivulus Dominarum Tineret”.

Evenimentul va fi găzduit de Centrul de Instruire și Marketing al Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, situat în Baia Mare, Aleea Expoziției 5, deschiderea oficială a târgului urmând a avea loc sâmbătă, 7 decembrie, începând cu ora 9. Târgul Firmelor de Exercițiu „Rivulus Dominarum Tineret” reunește în fiecare an profesori și elevi de la liceele cu profil Servicii, oferind elevilor oportunitatea de a-și crea și dezvolta abilități antreprenoriale și manageriale prin firma de exercițiu. La ediția din acest an vor participa 145 firme de exercițiu (59 firme de exercițiu cu stand și 86 firme de exercițiu fără stand), în calitate de concurenți, provenind din 40 licee economice și de profil, din municipiul București și 17 județe ale țării: Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Constanța, Cluj, Galați, Giurgiu, Iași, Ialomița, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Vâlcea și Vrancea. Târgul este organizat sub forma unui concurs, structurat pe 12 secțiuni: „Cel mai bun stand”, „Cele mai bune materiale promoționale”, „Cel mai bun catalog profesional”, „Cel mai bun catalog creativ”, „Cea mai bună prezentare a firmei”, „Cele mai multe tranzacții”, „Cea mai bună pagină web”, „Cel mai bun vânzător”, „Cel mai bun spot”, „Cea mai reprezentativă mascotă”, „Cea mai profesională imagine a firmei” și „Cea mai bună firmă participantă”. Programul târgului va fi următorul: vineri, 6 decembrie, între orele 13 și 18 – preluare și amenajare standuri; sâmbătă, 7 decembrie, între orele 9 și 9,30 – deschiderea oficială, între orele 9,30 și 14,30 – derulare tranzacții, între orele 14,30 și 15,30 – program artistic, între orele 15,30 și 16,30 – festivitatea de premiere, iar între orele 16,30 și 18 – dezafectarea și predarea standurilor. Manifestarea este înscrisă în Calendarul Activităților Educative Naționale finanțate de Ministerul Educației și Cercetării și în Calendarul activităților din Săptămâna europeană a competențelor profesionale 2019 (Săptămâna VET). Evenimentul este organizat cu sprijinul financiar al Ministerului Educației și Cercetării, Municipiului Baia Mare prin programul de finanțare nerambursabilă pe anul 2019 și al Asociației de părinți ProCENT.