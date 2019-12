Festival de colinde în Cavnic

A șasea ediție a festivalului de colinde ,,Sub ramură de brad” va avea loc în această lună la Cavnic.

Evenimentul se va desfășura la Casa Orășenească de Cultură din oraș. Căvnicarii sunt așteptați în număr cât mai mare, întrucât intrarea este liberă: „Ne apropiem cu pași repezi de sfintele sărbători ale Crăciunului și de aceea avem onoarea de a vă invita la cea de-a VI-a ediție a Festivalului de Crăciun ,,Sub ramură de brad” – 2019, eveniment ce va avea loc în data de 14 decembrie (sâmbătă), începând cu ora 17:00, la Casa Oră­șenească de Cultură Cavnic. Intrarea este liberă”, a spus Anamaria Petruț, managerul Casei de Cultură.