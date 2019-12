Primarul Cătălin Cherecheș, alături de copiii din Baia Mare, a inaugurat cel mai frumos Târg de Crăciun

Moş Nicolae le–a dăruit copiilor 3000 de cadouri

Au fost aprinse luminile pe Bradul Băimărenilor şi iluminatul ornamental în întreg oraşul

Municipiul Baia Mare a îmbrăcat haine de sărbătoare. Așa ca în fiecare an, alături de copii, dar și de băimărenii veniți în număr mare să asiste la eveniment, primarul Cătălin Cherecheș a inau­gurat iluminatul ornamental al orașului pentru sărbătorile de iarnă și totodată a aprins luminile pe bradul de Crăciun amplasat în Piața Libertăţii și în jurul căruia sunt așteptati toți băimărenii, cu mic cu mare, să petreacă sărbătorile de iarnă.

“Am din nou bucuria ca împreună cu dumneavoastră să aprind luminile pe bradul de Crăciun. Este un lucru simbolic pe care îl fac de fiecare dată cu mare dragoste pentru acest oraș și pentru băimăreni. Un moment frumos, care adună orașul împreună ca o familie. Și dacă aprindem acest brad îl aprindem pentru copii, pentru bucuria copiilor și o fac cu toată dragostea și pentru toți băimărenii. Am vrut să fim în mijlocul Cetății, al Târgului de Crăciun organizat în acest loc, dar mai cu seamă am dorit ca de sărbătorile Crăciunului să avem prin lumină mai multă puritate și mai multă înțelegere între noi”, a spus primarul Cătălin Cherecheș.

În centrul istoric, băimărenii sunt așteptați la Târgul de Crăciun, tot aici urmând să aibă loc, la inițiativa primarului Cătălin Cherecheş, cu sprijinul Consiliului Local Baia Mare, diverse evenimente cultural – artistice pe tot parcursul lunii decembrie, inclusiv de Revelion.

„Prin tradiţie, Municipiul Baia Mare reprezintă un veritabil centru al culturii şi exprimării publice, fiind gazdă pentru diverse manifestări culturale. Ca în fiecare an, în luna decembrie, luna în care se dăruieşte, organizăm evenimentul cultural „Iarna Băimăreană”. Este momentul în care sărbătorim împreună Crăciunul, sărbătorim Revelionul. Dăm tonul sărbătorii tocmai de Moș Nicolae, și vom avea și o serie de concerte cu artiști îndrăgiți ai muzicii populare și ușoare, urmând ca după aceea să intrăm în ceea ce înseamnă sărbători ale Crăciunului”, a spus primarul Cătălin Cherecheș.

În apropierea sărbătorii Nașterii Domnului, colindele se vor auzi în centrul istoric. Astfel, vor avea loc concerte de colinde, iar trecerea în noul an va fi făcută împreună cu unii dintre cele mai îndrăgiți soliști de muzică ușoară ai momentului.

„Îi aștept așa ca în fiecare an pe băimăreni să asculte colinde, în centrul istoric, cu grupuri folclorice, cu coruri și, bineînţeles, tot împreună vom fi și la trecerea în noul an. De Revelion ne vom bucura alături de artiști de renume și câteva formaţii locale. Iubitorii muzicii clasice nu au fost uitaţi nici de această dată. Astfel că, în prima zi a anului 2020, băimărenii sunt invitați, la tradiționalul Concert de Anul Nou. Organizăm aceste evenimente în centrul istoric al municipiului Baia Mare, un loc deosebit pe care îl îndrăgesc toți băimărenii și care a devenit locul unde petrecem sărbătorile de iarnă, ca într-o mare familie”, a mai spus primarul Cătălin Cherecheș.