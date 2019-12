Meci caritabil: Peste 30.000 lei sprijin pentru David!

David este elev în clasa a IV-a la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” din Baia Mare, are doar 10 ani, o vârstă la care ar trebui să spere şi să viseze că are tot viitorul înainte.

Din nefericire, după mai multe investigații medicale, David a fost diagnosticat, în 15 octombrie 2019, cu o tumoare pe creier, care i-a creat și alte probleme la coloană.

Tumoarea a fost operată în București și deși existau multe incertitudini în privința șanselor sale, speranța vieții s-a aprins din nou, iar David a trecut cu bine peste intervenția chirurgicală. Urmează, însă, alte investigaţii şi intervenții chirurgicale în străinătate.

Pentru DAVID, acum în prag de sărbători, prietenii din FAN SPORT, cărora li s-au alăturat alţi prieteni din diverse instituţii băimărene, s-au gândit să-l ajute şi să contribuie cu o mică parte din suma necesară viitoarelor intervenţii.

În acest sens, Clubul Sportiv FAN SPORT a organizat un meci caritabil, vineri, 6 decembrie, în Sala Polivalentă „Lascăr Pană” din Baia Mare, la care au fost prezenţi peste 500 de copii, fiecare primind la intrare o pungă cu dulciuri, fructe etc., de la „Moş Nicolae”.

N-au lipsit nici oamenii adulţi, astfel că, la un moment dat, în sală se aflau peste 800 de „spectatori”.

Prin intermediul acțiunii caritabile „Dăruind vei dobândi”, FAN SPORT speră să aducă un zâmbet pe chipul lui David şi să-i dea speranţa şi puterea de a trece cu bine peste viitoarele intervenţii chirurgicale.

Am prezentat programul zilei de vineri, în numerele trecute ale ziarului nostru, astfel că nu vom mai insista asupra lui, dar trebuie să spunem că, din vânzarea biletelor şi din donaţii, pentru DAVID s-au adunat puţin peste 30.000 lei. Nu sunt bani mulţi, dar vor ajuta cu siguranţă.

Şi totul a fost posibil datorită implicării unor prieteni, alături de alţi prieteni ai lor, pe care se cuvine să-i reamintim: Fan Sport – în calitate de organizator, împreună cu partenerii AJF Maramureș, restaurantele Glory și Smart, Asociația Filantropică Sfântul Iosif Mărturisitorul, Elite Sport, magazinele Fan Sport, Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”, Ceconii, Graiul Maramureșului şi o mulţime de prieteni din instituţiile băimărene.

Cei care doresc să-l ajute pe DAVID, o pot face donând o sumă de bani în contul RO35 BTRL RONC RT05 3168 9201, deschis la BANCA TRANSILVANIA, pe numele Roth DAVID ROBERT.

Premiile se pot ridica de la Redacţia Graiul Maramureşului

Avînd în vedere că a existat o tombolă cu premii, vom prezenta numerele câştigătoare, iar posesorii biletelor cu seriile respective îşi pot ridica premiile de la Redacţia Graiul Maramureşului, Baia Mare, Piaţa Revoluţiei 2/4, zilnic, de luni până vineri, între orele 8-16.

• voucher, 100 lei – Smart Food – bilet nr. 1990

• voucher, 100 lei, Fan Sport – bilet nr. 0989

• voucher, 1 poziţie/o oră, terenurile Elit Sport – bilet nr. 2724

• aranjat tuns/frezat, Alexandra Nemet, str. Transilvaniei 3A – bilet nr. 3133

• minge de fotbal – bilet nr. 0143

• minge de fotbal – bilet nr. 2020.